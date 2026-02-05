Разработчики "Фламинго" анонсировали ракету, которая долетит до Москвы и Петербурга

Украина вскоре может получить собственные баллистические ракеты, которые будут аналогом ракеты ATACMS. Сейчас продолжается работа над ракетами FP-7 и FP-9.

В то же время украинские ракеты должны быть дешевле. Об этом рассказали соучредители украинской оборонной компании Fire Point — Ирина Терех и Денис Штилерман — в интервью DW.

Так, ракета FP-7 должна стать заменой ATACMS. Дальность ее полета составит до 300 км, а также она будет иметь небольшую боевую часть.

Зато FP-9 будет более мощной — с дальностью 800-850 км и боевой частью до 800 кг. По словам Дениса Штилермана, такая ракета будет способна поразить Москву или Санкт-Петербург.

"Сейчас мы проводим испытания, потому что там были очень большие организационные проблемы. Они уже сейчас решены и делаем финальные испытания", — отметил соучредитель Fire Point.

Відео дня

По его словам, в компании надеются, что все испытания будут завершены до февраля.

Зато Ирина Терех объяснила, что именно баллистическая ракета является важной для преодоления мощных систем ПВО, таких как три контура вокруг Москвы.

"Гораздо легче баллистикой будет поражать Москву. Надо понимать, что ни крылатные ракеты, ни беспилотники в каком-то большом проценте, который может нанести значительное впечатление Москве или ее инфраструктуре, не долетят. Поэтому единственная надежда на баллистику с большой скоростью попадания в цель. Более 1200 метров в секунду", — отметила она.

По ее словам, страны с куда более мощной ракетной программой тратили годы на создание баллистики. Так, Франция 15 лет разрабатывала ракету M51, а Россия — С-400.

Зато Fire Point достигает результатов быстро благодаря отсутствию бюрократии в Украине.

Какие стратегические планы Fire Point

Соучредители компании рассказали, что в 2026 году они будут фокусироваться на баллистике. А целью на следующие 2-3 года станет создание щита ПВО для всей Европы против баллистических ракет.

Ожидается, что этот щит будет иметь программное обеспечение, благодаря которому будет гарантирована независимость от производителя или страны.

Главным вызовом для отрасли Штилерман считает российские ракеты, в частности "Искандер". Ведь сбивание его сейчас стоит более 6 миллионов долларов.

"Мы желаем "дропнуть" это, ну там, миллион, полтора миллиона, чтобы стоил перехват Искандеров", — пояснил Штилерман.

Для этого будет использоваться FP-7 как клон российской С-400, однако более дешевой и с простым методом управления.

Напомним, что 5 февраля стало известно, что украинские ракеты "Фламинго" ударили по полигону Капустин Яр в России. В результате атаки командование ВС РФ было вынуждено эвакуировать личный состав воинской части, которая запускала по Украине ракеты "Орешник".

Впоследствии кадры пуска ракет "Фламинго" по Капустиному Яру появились на странице X совладельца и главного конструктора компании Fire Point Дениса Штилермана.

OSINT-анатики выяснили, куда попали "Фламинго" в Капустином Яру. Предположительно, была поражена площадка №105, которая является частью инфраструктуры для подготовки к пуску российских баллистических ракет.