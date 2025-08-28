Україна створює власні ЗРК та ракети ППО: на якій стадії розробка та коли запрацює, — TWZ

Деякі з пускових установок радянської епохи Україна переобладнала у так звані системи FrankenSam — наземні системи протиповітряної оборони, модернізовані західними ракетами класу "земля-повітря". Втім, є й нові розробки, деталі яких тримають в таємниці.

Related video

Після трьох з половиною років відбивання російських повітряних атак Україна використала значну частину своїх запасів старих радянських ракет-перехоплювачів, а також західні типи ракет, а оскільки США та їхні союзники вже "стомлюються" постачати ЗСУ засоби ППО, Україна почала покладатися на себе щодо розробки нових ракет-перехоплювачів та пускових установок для їхнього запуску. Про це пише twz.com.

Як розповів виданню новий керівник українського інкубатора оборонних технологій Brave1 Андрій Гриценюк, Україна гарячково працює над розробкою та розгортанням власної зброї для захисту від повітряного нападу Росії.

"Для нас важливо мати недорогу зброю, здатну збивати "Шахед" за будь-яких умов, за будь-якої погоди, вдень чи вночі, взимку в хмарах і на різних висотах. Ось чому, звичайно, ракети класу "земля-повітря" надзвичайно важливі, і це також один з наших ключових пріоритетів. А наступного тижня ми запускаємо цю дуже велику грантову програму. Одна — це штучний інтелект, а друга — ракети", — розповів він.

Системи ППО України — деталі

Зі слів Гриценюка, програму, яка працюватиме над інтеграцією ШІ та ракетами, розпочали у 2024 році: є кілька проєктів, і ракети класу "земля-повітря" — одна з них.

"Півтора-два роки тому, коли було запущено Brave1, не було приватних компаній, які б створювали ракети, а зараз у нас є десятки компаній, які вже працюють над різними класами ракет. І це ринок, який був створений з нуля. Зараз кілька десятків компаній вже мають рішення. Не на дуже ранніх стадіях. Багато з них вже випробовують свої ракети на полігонах, в деяких випадках на полі бою", — розповів Андрій Гриценюк.

Деякі з пускових установок радянської епохи переобладнані в так звані системи FrankenSam — наземні системи, модернізовані західними ракетами класу "земля-повітря". За словами керівника українського інкубатора оборонних технологій Brave1, Україна використовує все можливе, що може використовувати, купити, перебудувати чи відремонтувати, але цього недостатньо. Через це потрібні нові пускові установки.

"Щотижня нові компанії пропонують та починають тестувати свої рішення, і це насправді чудово завдяки великій різноманітності технологій, підходів і динамічних схем, способам, за допомогою яких вони дуже швидко працюють на дуже насиченому та зрілому ринку. Раніше їх взагалі не існувало, і Brave1 фокусує увагу компаній, сприяє постачанню, надає зворотний зв'язок та допомагає створювати найкращі продукти. Але, звичайно, дуже важливо після цього закупити, купити та поставити армії ці перехоплювачі", — розповів Гриценюк.

Він наголосив, що їхня офіційна позиція полягає в тому, щоб не поширювати технічні деталі щодо перехоплювачів, які розробляє Україна, оскільки коли Росія отримує технічні деталі з коробки, вона починає створювати контрзаходи.

Нагадаємо, що американська компанія Raytheon розробила радар LTAMDS, призначений для боротьби з передовими загрозами наступного покоління, включаючи гіперзвукову зброю.

Раніше Україна отримала безпілотник Vector AI зі ШІ та акустичною системою виявлення артилерії від німецької компанії Quantum Systems.