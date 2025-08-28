Украина создает собственные ЗРК и ракеты ПВО: на какой стадии разработка и когда заработает, — TWZ

Некоторые из пусковых установок советской эпохи Украина переоборудовала в так называемые системы FrankenSam — наземные системы противовоздушной обороны, модернизированные западными ракетами класса "земля-воздух". Впрочем, есть и новые разработки, детали которых держат в тайне.

Related video

После трех с половиной лет отражения российских воздушных атак Украина использовала значительную часть своих запасов старых советских ракет-перехватчиков, а также западные типы ракет, а поскольку США и их союзники уже "устают" поставлять ВСУ средства ПВО, Украина начала полагаться на себя по разработке новых ракет-перехватчиков и пусковых установок для их запуска. Об этом пишет twz.com.

Как рассказал изданию новый руководитель украинского инкубатора оборонных технологий Brave1 Андрей Гриценюк, Украина лихорадочно работает над разработкой и развертыванием собственного оружия для защиты от воздушного нападения России.

"Для нас важно иметь недорогое оружие, способное сбивать "Шахед" при любых условиях, при любой погоде, днем или ночью, зимой в облаках и на разных высотах. Вот почему, конечно, ракеты класса "земля-воздух" чрезвычайно важны, и это также один из наших ключевых приоритетов. А на следующей неделе мы запускаем эту очень большую грантовую программу. Одна — это искусственный интеллект, а вторая — ракеты", — рассказал он.

Системы ПВО Украины — детали

По словам Гриценюка, программу, которая будет работать над интеграцией ИИ и ракетами, начали в 2024 году: есть несколько проектов, и ракеты класса "земля-воздух" — одна из них.

"Полтора-два года назад, когда был запущен Brave1, не было частных компаний, которые бы создавали ракеты, а сейчас у нас есть десятки компаний, которые уже работают над различными классами ракет. И это рынок, который был создан с нуля. Сейчас несколько десятков компаний уже имеют решения. Не на очень ранних стадиях. Многие из них уже испытывают свои ракеты на полигонах, в некоторых случаях на поле боя", — рассказал Андрей Гриценюк.

Некоторые из пусковых установок советской эпохи переоборудованы в так называемые системы FrankenSam — наземные системы, модернизированные западными ракетами класса "земля-воздух". По словам руководителя украинского инкубатора оборонных технологий Brave1, Украина использует все возможное, что может использовать, купить, перестроить или отремонтировать, но этого недостаточно. Поэтому нужны новые пусковые установки.

"Каждую неделю новые компании предлагают и начинают тестировать свои решения, и это на самом деле замечательно благодаря большому разнообразию технологий, подходов и динамических схем, способам, с помощью которых они очень быстро работают на очень насыщенном и зрелом рынке. Раньше их вообще не существовало, и Brave1 фокусирует внимание компаний, способствует поставке, предоставляет обратную связь и помогает создавать лучшие продукты. Но, конечно, очень важно после этого закупить, купить и поставить армии эти перехватчики", — рассказал Гриценюк.

Он отметил, что их официальная позиция заключается в том, чтобы не распространять технические детали по перехватчикам, которые разрабатывает Украина, поскольку когда Россия получает технические детали из коробки, она начинает создавать контрмеры.

Напомним, что американская компания Raytheon разработала радар LTAMDS, предназначенный для борьбы с передовыми угрозами следующего поколения, включая гиперзвуковое оружие.

Ранее Украина получила беспилотник Vector AI с ИИ и акустической системой обнаружения артиллерии от немецкой компании Quantum Systems.