"Вопрос номер один": Украина может создать собственные системы ПВО, — Зеленский

Министр обороны Михаил Федоров получил приоритетную задачу обеспечить мирное небо над Украиной. Указанные меры предусматривают, как вариант, создание собственной отечественной системы противовоздушной обороны.

Даже после окончания российско-украинской войны наша страна все равно будет нуждаться в немалом количестве систем противовоздушной обороны. Об этом во время встречи с журналистами отметил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ".

По его словам, у Украины есть несколько путей для решения вопроса по закрытию неба. Скажем, Киев получит лицензию на Patriot от Соединенных Штатов или разрешение на изготовление систем противовоздушной обороны будет получено от европейских партнеров.

"Или у Украины будет своя система ПВО, что появится раньше", — подчеркнул президент, добавив, что государство не отказывается ни от одного из этих подходов.

Глава государства рассказал, что у Украины просто нет другого выхода, чем делать уверенные шаги вперед по ПВО и ракетостроению. Министр обороны Михаил Федоров призвал производителей вооружения частного сектора фокусироваться именно на этом вопросе, отметил Зеленский.

По его словам, страна должна иметь в своем распоряжении сотни систем ПВО, потому что "война закончится, а количество идиотов на той стороне не уменьшится".

Даже несмотря на гарантии безопасности, которые получит Киев после окончания войны от западных партнеров, граждане должны быть уверены, что они будут защищены даже от случайных ракет.

"Вопрос в глобальной защите. Это вопрос номер один", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Украина пока способна производить в сутки только три дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго". Для увеличения темпов выпуска производство оружия должно перейти на собственные двигатели, отметили в компании Fire Point.

Фокус писал, что Украина лихорадочно работает над разработкой и развертыванием собственного оружия для защиты от воздушных нападений.