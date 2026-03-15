Украина вернула контроль над 434 км² и сорвала новое наступление РФ, — Зеленский (видео)

Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось деоккупировать значительную территорию в результате контрнаступательных операций. Благодаря таким действиям военным сейчас было освобождено более 400 км² украинской территории, — подчеркнул президент.

Глава государства отмечает, что благодаря контрнаступательным атакам на фронте Силы обороны Украины сорвали новое наступление РФ на юге. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

Президент отметил, что РФ готовила масштабную наступательную операцию на юге Украины. Однако украинским силам удалось нивелировать планы врага, отмечает глава государства.

"Мы же в ответ осуществили контрнаступательные шаги — параллельные действия. Мы хотели не допустить, чтобы Россия смогла массово атаковать нас на поле боя. Поэтому мы начали операцию в конце года и смогли вернуть контроль над 434 квадратными километрами", — заявил глава государства.

По словам Зеленского, продолжение контрнаступательных действий происходит успешно. Также президент отметил успехи в тактике противодействия российским дронам и проектам с ними.

"Из-за всего этого, Россия начала нести потери — до 30-35 тысяч человек в месяц, в частности из-за дронов, FPV-дронов и других беспилотников, которые мы используем на поле боя. Речь идет не об ударах в глубоком тылу, а именно действия наших сил и нашей армии. Мы подготовились к наступательным операциям, сорвали их операцию и уничтожили очень много российских солдат", — сказал Зеленский.

