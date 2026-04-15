РФ накопичує ракети для масштабнішої атаки: чому Україну безперервно атакують БпЛА, — Жданов

Російська армія змінила підхід до масованих обстрілів України. Наразі ворог поєднує денні атаки з обмеженим застосуванням ракет і масштабним використанням "Шахедів". Зокрема, подібна тактика, на думку експертів, свідчить про підготовку до більш потужного удару найближчим часом на тлі накопичення ресурсів.

Як пояснив військовий експерт Олег Жданов у коментарі виданню ТСН, останні атаки РФ мають суттєві відмінності порівняно з попередніми як за часом проведення, так і за характером застосованого озброєння. Так, у ніч на 15 квітня та зранку російські війська завдали масованого удару по Україні. Під обстрілами опинилися Київська, Харківська та Одеська області, а також великі міста — Дніпро, Запоріжжя, Суми та Черкаси. Внаслідок атак є загиблі, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Однак повітряна загроза не зникла і вдень, і над територією країни досі фіксують десятки БпЛА типу "Шахед", які продовжували залітати навіть увечері. Моніторингові канали також повідомляли про активність стратегічної авіації, зокрема бомбардувальників Ту-95.

Зокрема, саме на поверненні Росії до практики денних ударів і акцентував увагу Жданов. На його думку, така зміна пов’язана з бажанням завдати максимальної шкоди цивільному населенню та посилити тиск на Україну в контексті можливих переговорів.

Ще одна відмінність — характер нічної атаки. Цього разу російська армія не застосовувала авіацію, хоча напередодні використовувала бомбардувальники Ту-22М3 для ударів ракетами Х-22 по Харківській області. Крім того, кількість балістичних ракет також була обмеженою.

А от основний акцент ворог зробилв на дронах. За оцінкою експерта, сили протиповітряної оборони знищили близько 85% безпілотників. Водночас через велику кількість — понад 300 — частині з них вдалося досягти цілей і вразити як житлову, так і промислову інфраструктуру. Експерт пояснив, що навіть кілька дронів можуть становити серйозну загрозу для міста.

"У містах найгірші умови для роботи ППО, тому що заважають і висотні будівлі, і інші штучні перешкоди…А "Шахеди" можуть міняти висоту, можуть управлятися оператором у режимі онлайн. Вони дуже маневрені і можуть різко змінювати висоту та маневрувати між штучними перешкодами, які є у великих містах", — пояснив він.

На думку Жданова, відсутність авіації під час останнього удару може свідчити про накопичення ракет і підготовку до більш масштабної атаки. Він зазначив, що Росія здатна виробляти до 200 дронів на добу, тому нинішні удари можуть бути лише частиною наявного ресурсу.

Та все ж, за його словами, у російській авації є істотні проблеми. Зокрема, інтенсивне використання техніки призводить до зношення, тоді як нестача запчастин і фахівців ускладнює її обслуговування.

Жданов також пов’язує можливі подальші атаки з політичними чинниками. За його словами, на рішення Росії можуть впливати міжнародні процеси та спроби активізувати переговори. Він не виключає, що новий масований удар може відбутися вже найближчим часом, залежно від розвитку ситуації як на фронті, так і на політичному рівні.

"Вони такий зробили удар обмеженою кількістю і "Шахедів", і ракет. А більш масований і більш різноманітний — вони трохи притримали, в залежності від політичної ситуації", — підсумував він.

Нагадаємо, що 15 квітня російські військові ввечері атакували житловий будинок в Одесі. Внаслідок удару виникла пожежа, а квартири на кількох верхніх поверхах зазнали руйнувань. Як уточнили у МВА, через обстріл постраждало четверо людей.

Варто зауважити, що ввечері 14 квітня президент України Володимир Зеленський попередив про високу ймовірність нової атаки з боку Росії вже найближчої ночі. За його словами, вже тоді у повітряному просторі України фіксувалися ударні дрони, а також зберігався ризик ракетних обстрілів.