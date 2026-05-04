"Нарисовано черными красками": эксперт ответил, грозит ли Украине засилье трудовых мигрантов

Украина планирует упростить миграционные правила, чтобы привлечь иностранных работников даже из отдаленных регионов из-за критического дефицита кадров в рабочих профессиях. В число стран, граждане которых чаще всего выбирают украинский рынок труда, уже вошли Турция, Китай, Индия, Узбекистан и Азербайджан.

Сейчас количество разрешений на трудоустройство иностранцев резко сократилось, но из-за острого дефицита на рынке труда бизнес все равно вынужден искать кадры, рассказал в комментарии УНИАН глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник.

По его словам, по сравнению с довоеннным 2021 годом количество разрешений на трудоустройство в 2025-м сократилось в 2,2 раза — с 22 тысяч до 9,5 тысяч.

На конец 2021 года в Украине на учете состояло около 300 тыс. инстранцев. У кого-то из них было временное разрешение на пребывание, у кого-то — постоянное. Таким образом, говорит Воскобойник, до войны количество иностранцев, работавших в Украине было куда выше, однако эта тема так не будоражила общество.

Відео дня

Причиной такой реакции сейчас он считает то, как люди воспринимают ситуацию на фоне войны и экономических потерь. Эксперт констатирует, что в ходе боевых действий уничтожены до 30% экономики, от 5 до 7 млн ​​украинцев находятся за границей, еще около 5-6 млн стали внутренне перемещенными лицами. Только за прошлый год из страны уехали около полумиллиона людей.

Сегодня 75% украинского бизнеса констатируют нехватку рабочих рук в сфере строительства, сельского хозяйства, логистики. Также есть дефицит врачей, медицинских сестер и учителей.

Воскобойник считает, что люди начали делать для себя "неправильные выводы" касательно трудовых мигрантов из условного Непала или Бангладеш, оглядываясь на Францию и Германию, где те якобы испортили жизнь.

"Я считаю, что это преувеличено и черными красками нарисовано", — подчеркнул собеседник информагентства.

Разрешение на трудоустройство не означает трудоустройство

Эксперт указал на еще один момент: не все люди, получившие разрешение на трудоустройство, приезжают в Украину. По его словам, кто-то передумает, кого-то не пропустят на границе, еще кто-то получит отказ в визе.

На 9,5 тысячи выданных разрешений реально могут доехать около 6 тысяч человек, отмечает Воскобойник, добавив, что привлечь трудового мигранта из другой страны в Украину стоит гораздо дороже использования труда украинцев:

"Это поиск через посредников, документы, перелет через третьи страны, жилье, переводчик и адаптация. Расходы значительно больше".

На данный момент ни власть, ни общество ни бизнес не готовы к привлечению иностранцев.

"Люди не понимают, как мы можем кого-то приглашать из других стран, если мы не обеспечили нормальную жизнь для миллионов внутриперемещенных лиц. Мы не предоставили им всем жилье, работу, нормальные условия жизни", — говорит Воскобойник.

Трудовые мигранты и негативная реакция общества — в чем причина

Сейчас тема трудовых мигрантов в основном злит общество.

"Люди не понимают, как наши ребята гибнут на фронте для того, чтобы сюда кого-то завозить. Люди также не понимают, что бизнес приглашает людей не потому что они так хотят или хотят найти дешевую рабочую силу. Это не будет дешевой рабочей силой. Бизнес приглашает иностранцев, потому что нет людей, и у нас нет другого выбора, как искать возможность эту нехватку рабочих рук каким-то образом восполнять", — сказал собеседник УНИАН.

Кто будет работать в Украине, обсуждается очень активно, вплоть до привлечения роботизированной техники, а не только трудовых мигрантов. Однако без последний обойтись вряд ли удастся.

"Украинцам нужно понять, что "садок вишневий коло хати" — это очень хороший образ нашей страны. Но если не будет кому за домом ухаживать и о садике заботиться, то и садок завянет, и хата рухнет. Вот именно в такой ситуации мы понемногу и оказываемся", — подытожил Воскобойник.

Добавим, что аналогичный комментарий он дал в эфире "Новини. LIVE". Эксперт настаивает на необходимости общественной дискуссии о роли трудовой миграции и потребности в рабочих руках для функционирования экономики.

Напомним, спасут ли экономику трудовые мигранты из Азии.

Также сообщалось, откуда в Украину уже едут трудовые мигранты.