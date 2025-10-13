Работа есть — людей нет: спасут ли экономику трудовые мигранты из Азии

Рынок труда военного времени в Украине преодолевает ключевые вызовы. Вакансий — море, работодатели готовы платить, но все чаще сталкиваются с простой проблемой — некому работать. Там, где есть работа, не хватает тех, кто действительно умеет ее делать.

После трех лет войны экономика постепенно оживает, а спрос на рабочую силу растет. И это уже заметно в статистике: уровень безработицы в Украине стабильно снижается. Если в 2023 году он составлял 17,4%, (по оценке Центра экономической стратегии), то в 2024 — уже 14,3%, а в 2025 году опустился до 12%. По прогнозу Национального банка, этот показатель может упасть даже ниже 11%.

Несмотря на это, найти хорошего работника сегодня сложнее, чем когда-либо. На "Едином портале вакансий", который объединяет предложения Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы (work.ua, robota.ua и других), в конце августа насчитывалось более 242 тысяч предложений работы — от водителей, слесарей и продавцов до врачей, инженеров и ІТ-специалистов.

По данным Службы занятости, больше всего рабочих мест предлагают в торговле — 43 тысячи (17% всех вакансий), транспорте и логистике — 26 тысяч (11%), промышленности — 20 тысяч (8%), а также в сфере ИТ — около 6 тысяч (3%).

Среди самых востребованных профессий — продавцы (более 21 тыс.), водители (12 тыс.), администраторы и повара (по 7 тыс.), слесари и грузчики (по 6 тыс.), уборщицы (5 тыс.), швеи и электрики (по 2 тыс.).

Стабильно высокий спрос наблюдается и на специалистов офисных и технических направлений: требуется 7 тыс. бухгалтеров, 6 тыс. инженеров, по 3 тыс. учителей, фармацевтов и механиков.

Медицинская отрасль — отдельная история. На портале размещено более 4 тыс. вакансий для врачей: ищут семейных специалистов (338), терапевтов (207), анестезиологов (132), невропатологов (131), педиатров (128) и хирургов (123).

Кроме того, есть около 4 тыс. предложений для медсестер, 2 тыс. — для фармацевтов и 800 — для психологов.

В то же время, война создала совершенно новые направления занятости — от операторов беспилотников и боевых медиков до реабилитологов, психологов для ветеранов и специалистов по восстановлению военной техники.

Интересно, что самые высокие зарплаты сегодня получают не офисные специалисты, а рабочие руки. Водители зарабатывают в среднем 33 тысячи гривен, электрики — 32 тысячи, сварщики — 21 тысячу. Для сравнения: экономисту предлагают 21 тысячу, бухгалтеру — 24, юристу — 22.

Но даже при таких условиях дефицит квалифицированных рук и голов только растет.

Массовая эмиграция украинцев: численность населения Украины может упасть до критических 25 миллионов

Украинцы продолжают выезжать за границу. По данным Государственной пограничной службы, за первые шесть месяцев 2025 года страну покинули около 250 тысяч человек. Если эта тенденция сохранится, население Украины может сократиться до критической отметки в 25 миллионов человек. Об этом сообщил Фокусу заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и проблем качества жизни Алексей Позняк.

"Миграционные тренды показывают, что украинцы, которые едут за границу, — это преимущественно люди в расцвете карьеры — те, кто определяет будущее Украины. А это значит, что быстро заполнить пробелы на рынке труда вряд ли удастся", — говорит эксперт.

Миграция украинцев продолжается: за полгода страну покинули около 250 тысяч человек Фото: Открытые источники

После того как правительство разрешило выезд за границу мужчинам до 22 лет, в службе занятости зафиксировали снижение количества молодых соискателей работы.

По состоянию на 1 сентября 2025 года на учете находились 7,6 тысячи человек в возрасте до 22 лет, а на конец сентября — уже 6,5 тысячи.

Впрочем, как объясняют в ведомстве, такое сокращение не обязательно связано с выездом молодежи за границу — часть юношей и девушек просто вернулась к учебе или продолжила получать профессиональное образование.

В то же время Позняк предостерегает, что отток молодого поколения и женщин негативно повлияет на рождаемость, что, в свою очередь, уменьшит потребность в школах и детских садах.

"Этот демографический удар может иметь серьезные последствия для экономики и, в частности, для рынка труда, где со временем могут возникнуть еще большие проблемы с дефицитом кадров в определенных профессиях",- говорит специалист.

Почему миграция оставляет глубокий след на будущем страны?

Чем дольше длится миграция, тем больше украинцев будет оставаться за границей. Такая закономерность наблюдается во многих странах и во все времена.

Алексей Позняк убежден, что точно не вернутся в Украину те женщины, которые за это время нашли себе пару за границей.

"Этот пласт мигрантов можно считать потерянным. Они создают новые семьи и строят жизнь на новом месте, поэтому решение вернуться домой для них, вероятно, не будет актуальным" — говорит он.

Специалист отмечает, что дети, которые начали обучение в школах за границей, овладели языком и интегрировались в новую среду, все чаще связывают свое будущее именно с этой страной. Поэтому рассчитывать, что в будущем они вернутся и выйдут на украинский рынок труда, не стоит.

Что касается пенсионеров, то они, как правило, находятся за границей не одни, а в составе семей. Поэтому их решение вернуться будет зависеть от того, как решит семья в целом.

"Поэтому спрогнозировать, сколько беженцев вернется, сложно. Из-за войны ситуация постоянно меняется, это станет понятно только после завершения боевых действий", — отметил специалист.

Первыми вернутся с чужбины высококвалифицированные профессионалы

Однако, по мнению Позняка, есть категории людей, которые больше всего заинтересованы в возвращении домой. В частности, это те, кто до войны занимал престижные, высокооплачиваемые должности.

"Как правило, в Европе такие специалисты не могут найти работу на соответствующем уровне и вынуждены устраиваться на более простые должности — уборщицей, продавщицей, или выполнять технические работы, — объясняет Алексей Позняк, — Это значительное снижение социального статуса, что для многих становится серьезным психологическим ударом. Поэтому перспектива возвращения домой для них выглядит привлекательной'

Эксперты считают, что первыми в Украину вернутся высококвалифицированные специалисты, которые до войны занимали престижные и высокооплачиваемые должности. Фото: Unsplash

Еще одним из факторов, который может повлиять на решение украинцев покинуть Европу, является доступность услуг, в частности медицинских. Во многих странах ЕС чтобы попасть к врачу, необходимы месяцы. Однако, как отмечает Позняк, основными факторами остаются безопасность, работа и жилье.

"Причем важным является не только возможность найти работу, но и социальная ситуация в стране после войны. Это включает вопрос восстановления жилья и рабочих мест, а также готовность государства к послевоенному восстановлению и поддержке социальных программ", — отметил эксперт.

Привлечение мигрантов — ключ к экономическому и демографическому восстановлению Украины

Сколько необходимо времени, чтобы вернуть количество населения в Украине на довоенный уровень, спрогнозировать трудно, говорит Алексей Позняк. Он отмечает, что после Второй мировой войны на это понадобилось около 10 лет. Но тогда был высокий уровень рождаемости и почти не было эмиграции.

"Сегодня же восстановить численность населения только за счет естественного движения невозможно",- отмечает Позняк.

Эксперт считает, что основным путем для демографического восстановления станет привлечение мигрантов. Поэтому уже сейчас важно закладывать фундамент: разрабатывать иммиграционную политику, которая после завершения войны позволит обеспечить экономику достаточным количеством рабочих рук.

"Если экономика будет развиваться, а зарплаты приблизятся к уровню ЕС, Украина станет привлекательной для людей из бедных стран, в частности из Африки и Юго-Восточной Азии, где еще сохраняется высокая рождаемость. соответственно, мигранты могли бы полностью восполнить недостаток на рынке труда", — отмечает Позняк.

Специалист отмечает, что появление иностранцев на украинском рынке труда должно происходить постепенно. Их нужно интегрировать в общество, а не просто запускать на работу.

"Сначала следует обеспечить временное трудоустройство, а дальше позволять оставаться на более долгий срок тем, кто соблюдает законы и адаптируется," — объясняет Позняк.

Он добавляет, что для успешной интеграции доля мигрантов в обществе не должна превышать 10% населения. Такой баланс поможет обеспечить экономику рабочей силой и одновременно минимизировать социальное напряжение.

Однако привлечение мигрантов — это дело не одного года. А что же делать уже сегодня, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук?

Алексей Позняк указывает несколько путей: повышать производительность труда, привлекать тех, кто сейчас не работает, и главное — стимулировать украинцев вернуться домой после войны и создавать благоприятные условия для возвращения.