Не дожидаясь окончания войны: Притула рассказал, откуда в Украину едут трудовые мигранты (видео)

За каждого украинца, который сейчас за рубежом, нужно бороться изо всех сил, чтобы этот человек вернулся на родину, особенно речь о молодых.

Пока же украинский бизнес испытывает дефицит кадров, в стране начали появляться трудовые мигранты из Индии, Филлипин и Бангладеш. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал общественный деятель, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула.

Он констатирует, что три главных условия для возвращения украинцев домой – работа, безопасность и перспектива.

"Это три кита, на которых можно разворачивать любую политику возвращения украинцев. Но с учетом того, что какие-то плюшки, которые мы готовы дать нашим гражданам, проведшим время войны за пределами Украины, не должны раздражать тех, кто всю эту войну провел здесь, страдая, жертвуя, недополучая и теряя", — говорит он, подчеркивая, что без участия государства тут не обойтись.

Притула отмечает, что возвращение украинцев и их "синхронизация" с теми, кто не выезжал, — очень сложный процесс, но который необходим:

"Это не та история, когда сядут несколько благотворительных фондов, несколько общественных организаций, несколько грантовых структур, выделят под это средства и дружно сошьют несколько миллионов людей за рубежом, помогут им вернуться, а все сделают вид, будто ничего не произошло".

Пока же отечественные предприниматели решают проблему дефицита рабочих рук по-своему.

"От бизнеса я слышу, что уже, не дожидаясь завершения войны, не дожидаясь правительственных программ и не дожидаясь создания государственных рекрутинговых центров за пределами страны, бизнес, например строительный, уже завозит трудовых мигрантов из Индии. Я знаю предприятие легкой промышленности, которое завезло девушек из Филиппин, чтобы шить одежду", — констатирует Притула.

Он подчеркивает, что это процесс сейчас не координируется государством, и это не есть хорошо.

"Потому что должна быть государственная миграционная политика, в которой будет учтено очень много нюансов – от религиозных до культурных", — объясняет волонтер.

Более года назад PR-стратег Сергей Дидковский писал, что сами по себе трудовые мигранты не спасут Украину от демографической катастрофы. По его словам, нужно повышать производительность труда.

"Производительность труда является ключевым индикатором эффективности экономической деятельности, оценивающим, насколько эффективно используются человеческие ресурсы для достижения максимального производственного результата", — уверен он.

В октябре прошлого года бизнес-омбудсмен Роман Ващук заявлял, что для жителей большой части мира переезд в Украину был бы "апгрейдом жизни", и каждым украинцем, который выезжает, погибает или решает, что определенная работа не для него, "создается рабочее место для человека из-за рубежа".

В свою очередь Даниил Гетманцев раскритиковал слова экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о необходимости открыть границы Украины для мигрантов из Непала, Вьетнама, Индии, Филиппин и Бангладеша.