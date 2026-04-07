Не чекаючи завершення війни: Притула розповів, звідки в Україну їдуть трудові мігранти (відео)

За кожного українця, який зараз за кордоном, потрібно боротися щосили, щоб ця людина повернулася на батьківщину, особливо мова про молодих.

Поки ж український бізнес відчуває дефіцит кадрів, у країні почали з'являтися трудові мігранти з Індії, Філліпін і Бангладеш. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів громадський діяч, волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула.

Він констатує, що три головні умови для повернення українців додому — робота, безпека і перспектива.

"Це три кити, на яких можна розгортати будь-яку політику повернення українців. Але з урахуванням того, що якісь плюшки, які ми готові дати нашим громадянам, які провели час війни за межами України, не повинні дратувати тих, хто всю цю війну провів тут, страждаючи, жертвуючи, недоодержуючи і втрачаючи", — говорить він, підкреслюючи, що без участі держави тут не обійтися.

Відео дня

Притула зазначає, що повернення українців та їхня "синхронізація" з тими, хто не виїжджав, — дуже складний процес, але необхідний:

"Це не та історія, коли сядуть кілька благодійних фондів, кілька громадських організацій, кілька грантових структур, виділять під це кошти і дружно пошиють кілька мільйонів людей за кордоном, допоможуть їм повернутися, а всі зроблять вигляд, наче нічого не сталося".

Поки ж вітчизняні підприємці вирішують проблему дефіциту робочих рук по-своєму.

"Від бізнесу я чую, що вже, не чекаючи завершення війни, не чекаючи урядових програм і не чекаючи створення державних рекрутингових центрів поза межами країни, бізнес, наприклад будівельний, уже завозить трудових мігрантів з Індії. Я знаю підприємство легкої промисловості, яке завезло дівчат із Філіппін, щоб шити одяг", — констатує Притула.

Він підкреслює, що цей процес зараз не координується державою, і це не є добре.

"Тому що має бути державна міграційна політика, в якій буде враховано дуже багато нюансів — від релігійних до культурних", — пояснює волонтер.

Понад рік тому PR-стратег Сергій Дідковський писав, що самі по собі трудові мігранти не врятують Україну від демографічної катастрофи. За його словами, потрібно підвищувати продуктивність праці.

"Продуктивність праці є ключовим індикатором ефективності економічної діяльності, що оцінює, наскільки ефективно використовуються людські ресурси для досягнення максимального виробничого результату", — упевнений він.

У жовтні минулого року бізнес-омбудсмен Роман Ващук заявляв, що для мешканців великої частини світу переїзд в Україну був би "апгрейдом життя", і кожним українцем, який виїжджає, гине або вирішує, що певна робота не для нього,"створюється робоче місце для людини з-за кордону".

Своєю чергою Данило Гетманцев розкритикував слова екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про необхідність відкрити кордони України для мігрантів із Непалу, В'єтнаму, Індії, Філіппін і Бангладешу.