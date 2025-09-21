Відкриття України для мігрантів із Непалу та В'єтнаму: Гетманцев відреагував на слова Кулеби

Народний депутат Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, розкритикував екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулебу за його слова про необхідність відкрити Україну для мігрантів із Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін і В'єтнаму.

За словами Гетманцева, заява Кулеби його "щиро здивувала", про що він написав у Telegram. Він вважає, що треба "припинити перетворювати і країну, і наших людей на об'єкт чиїхось експериментів".

"Люди з іншою культурою, мовою, релігією і, давайте будемо відверті, далеко не завжди з бажанням працювати, ніколи не вирішать демографічні проблеми в Україні. Або вирішать їх так, що не дай Боже, щоб вони вирішувалися", — обурюється політик.

Він заявив, що тим, хто шукає прості шляхи, необхідно зрозуміти, що лінійних рішень не існує, а переселення великої кількості чужих людей матиме "незворотні наслідки для майбутнього і народу, і країни як такої".

"Переконаний, що нам слід зосередитися на сталому мирі, відновленні та, як наслідок, поверненні наших додому. Це справді шлях набагато складніший і триваліший, ніж відкриття кордонів для мігрантів, але він, цей шлях, — єдино можливий", — упевнений депутат.

Що сказав Кулеба

Екс-глава МЗС заявив, що виїзд молодих людей 18-22 років з України матиме далекосяжні наслідки, і для держави — це погано.

Він підкреслив, що Україна перебуває у важкому становищі.

"У нас залишиться дуже багато старих, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде дуже важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі й дідусі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік", — зазначив він.

Колишній міністр додав, що більшість "потрібна тільки на виборах", а країну вперед завжди рухала меншість.

Кулеба також зазначив, що і без того складна демографічна ситуація продовжує погіршуватися:

"Нічого хорошого в плані населення у нас не буде. Ми в негативній динаміці. Вона у нас і до війни була найгіршою в Європі. Ніхто не хоче вже народжувати ніде у світі".

Саме тому він припустив, що владі доведеться відкрити країну для емігрантів.

За словами Кулеби, у нього немає певної цифри, але влада має розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна, і хто залишається готовий її відновлювати після війни. Водночас він зазначив:

"Попереду дуже складні часи. Але я спокійний, тому що я бачу, що в Україні достатня кількість людей, яким вона потрібна".

Нагадаємо, до 2050 року населення України може скоротитися до 25 мільйонів.

