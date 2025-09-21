Открытие Украины для мигрантов из Непала и Вьетнама: Гетманцев отреагировал на слова Кулебы

Народный депутат Даниил Гетманцев, глава комитета по вопросам финасов, налоговой и таможенной политики, раскритиковал экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу за его слова о необходимости открыть Украину для мигрантов из Бангладеша, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама.

По словам Гетманцева, заявление Кулебы его "искренне удивило", о чем он написал в Telegram. Он считает, что надо "прекратить превращать и страну и наших людей в объект чьих-либо экспериментов".

"Люди с другой культурой, языком, религией и, давайте будем откровенны, далеко не всегда с желанием работать, никогда не решат демографические проблемы в Украине. Или решат их так, что не дай Бог, чтобы они решались", – негодует политик.

Он заявил, что тем, кто ищет простые пути, необходимо понять, что линейных решений не существует, а переселение большого количества чужих людей будет иметь "необратимые последствия для будущего и народа, и страны как таковой".

"Убежден, что нам следует сосредоточиться на постоянном мире, восстановлении и, как следствие, возвращении наших домой. Это действительно путь гораздо более сложный и длительный, чем открытие границ для мигрантов, но он, этот путь — единственно возможный", – уверен депутат.

Что сказал Кулеба

Экс-глава МИД заявил, что выезд молодых людей 18-22 лет из Украины будет иметь далеко идущие последствия, и для государства — это плохо.

Он подчеркнул, что Украина находится в тяжелом положении.

"У нас останется очень много стариков, скажем так, непродуктивных. Повышать пенсионный возраст будет очень тяжело, потому что молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки ходят на выборы. Поэтому они выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст", – отметил он.

Бывший министр добавил, что большинство "нужно только на выборах", а страну вперед всегда двигало меньшинство.

Кулеба также отметил, что и без того сложная демографическая ситуация продолжает усугубляться:

"Ничего хорошего в плане населения у нас не будет. Мы в негативной динамике. Она у нас и до войны была худшей в Европе. Никто не хочет уже рожать нигде в мире".

Именно поэтому он допустил, что власти придется открыть страну для эмигрантов.

По словам Кулебы, у него нет определенной цифры, но власти должны рассчитывать только на тех, кому эта страна нужна, и кто остается готов ее восстанавливать после войны. Вместе с тем он отметил:

"Впереди очень сложные времена. Но я спокоен, потому что я вижу, что в Украине достаточное количество людей, которым она нужна".

Напомним, к 2050 году население Украины может сократиться до 25 миллионов.

Ранее сообщалось, почему для восстановления украинской экономики властям необходимо вернуть домой женщин.