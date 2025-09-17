Критическая демография: как Украина рискует потерять половину населения и что с этим делать

Украина стоит перед вызовом, который будет определять ее будущее на десятилетия вперед. Демографический кризис уже ощутим в экономике, на рынке труда и в обороне, а прогнозы ученых рисуют еще более тревожную картину: к 2050 году население может сократиться до 25 миллионов. Фокус разбирался, что может изменить траекторию этого упадка.

Украина сталкивается с острым демографическим кризисом, угрожающим экономике, обороне и социальной стабильности. Исследования НБУ указывают на дефицит кадров в ключевых отраслях, а нехватка человеческих ресурсов для ВСУ стала критической. Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак еще в 2024 году отмечала, что если демографическому спаду в Украине не противодействовать, то к 2050 году население сократится до 25 млн. Война усилила негативные демографические тренды, которые существовали до 2022 года: низкая рождаемость, высокая смертность и массовая миграция.

Без решения демографического кризиса, по ее словам, Украина столкнется с..:

Нехватка кадров: дефицит работников в промышленности, медицине и обороне ослабляет устойчивость страны.

Экономическим давлением: сокращение населения уменьшает бюджет, а расходы на пенсии растут.

Ослаблением обороны: нехватка человеческих ресурсов затрудняет комплектацию ВСУ, что угрожает безопасности.

Фокус разбирался, как сейчас выглядят демографические перспективы Украины.

В 2050 году украинцев останется 25 млн: что не так с прогнозом

Демограф, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ, Александр Гладун, рассказал Фокусу, что долгосрочные прогнозы на 25 лет не являются точными и их следует рассматривать как предупреждение. А именно, что произойдет, если не принимать меры. Прогноз в 25 миллионов человек, базируется на одном из сценариев, который учитывает низкую рождаемость, высокую смертность и значительную миграцию.

Гладун объясняет, что прогнозы зависят от гипотез относительно трех ключевых факторов: рождаемости, смертности и миграции. Институт разрабатывает многовариантные сценарии, где, например, высокая рождаемость и низкая смертность могут дать менее пессимистичный результат. Однако война добавляет неопределенности: никто не может точно предсказать ее продолжительность или условия завершения.

"Например, прогнозы варьируются в зависимости от того, закончится ли война в 2026, 2027 или 2030 году. Чем дольше длится конфликт, тем хуже демографические показатели, ведь война снижает рождаемость, повышает смертность и стимулирует миграцию", — отмечает Фокусу эксперт.

Территориальный аспект также усложняет прогнозы. Подконтрольная Украине территория постоянно меняется из-за оккупации, что влияет на расчеты. Прогноз на 25,2 миллиона человек, вероятно, касается всей территории Украины, включая временно оккупированные регионы, и является "средним" сценарием. Без активных действий государства численность населения может сократиться еще больше.

Демографический кризис: почему население Украины стремительно сокращается

Гладун отмечает, что демографический кризис в Украине начался еще до войны. С 1993 году, когда население страны достигло пика в 52 миллиона, численность постоянно уменьшалась. До полномасштабного вторжения 2022 года выехало 1-1,5 миллиона человек, преимущественно на заработки, многие из которых остались за границей без официального оформления выезда.

"Война усилила миграцию: по оценкам Института демографии НАН, выехало 4-5 миллионов человек, хотя ООН приводит более высокие цифры. Возвращение этих людей зависит от продолжительности войны и условий мира — чем дольше длится конфликт, тем меньше людей возвращаются, что подтверждает мировой опыт войн", — добавляет эксперт.

По словам демографа, рождаемость в Украине остается низкой из-за экономических трудностей, жилищных проблем и нехватки социальной инфраструктуры. Женщины откладывают рождение детей из-за нестабильности и отсутствия материальной поддержки.

Смертность, особенно среди мужчин, остается высокой: продолжительность жизни украинцев до войны была на 8-12 лет ниже, чем в Европе. Мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Например, в Скандинавии этот разрыв составляет 2-3 года, что создает значительный демографический дисбаланс. Война только ухудшает эти показатели, добавляя потери на фронте и стрессовые факторы.

Стимулировать рождаемость и вернуть украинцев: как остановить демографический кризис

Гладун отмечает, что демографический кризис был очевиден еще с 1970-х годов, когда демографы предупреждали о сокращении населения. Однако государство игнорировало эти прогнозы. С 1993 года численность сократилась из-за низкой рождаемости и миграции, но адаптация заключалась лишь в сокращении школ или вузов, а не в системных реформах. Война заставила обратить внимание на демографию в Украине, но государство и общество все еще не применяет эффективных методов для приостановления этого процесса.

По мнению эксперта, для остановки демографического спада нужен комплексный подход:

Стимулировать рождаемость: оно охватывает финансовые выплаты семьям, льготное жилье, детские сады, гибкие графики для матерей на работе.

Уменьшение смертности: реформа отечественной медицины, профилактика сердечно-сосудистых и онкологических болезней, улучшение условий труда для повышения продолжительности жизни.

"Украина имеет резервы для увеличения продолжительности жизни на 10 лет, как у мужчин, так и у женщин. Это требует реформ в медицине, профилактики болезней и улучшения условий жизни. Однако война усложняет эти усилия, ведь потери на фронте и психологический стресс повышают смертность", — подчеркивает эксперт.

Прекращение миграции: создание рабочих мест для украинцев, которые хотят вернуться в Украину и повышение им зарплат до европейского уровня, развитие социальной инфраструктуры.

Для борьбы с демографическим спадом создана Стратегия демографического развития до 2040 года, утвержденная Кабинетом Министров Украины. Однако Гладун отмечает: без отдельного финансирования эффективность стратегии будет минимальной. Без денег государственные программы не дают результатов, что подтверждает опыт предыдущих инициатив. Эксперт отмечает, что демография влияет на экономику и социальную сферу, и ее игнорирование угрожает будущему Украины.

