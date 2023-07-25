Україна втрачатиме $20 млрд на рік: для відновлення економіки потрібно повернути жінок, — ЗМІ

За словами журналістів, ще до війни найслабшою економічною ланкою України була її демографія з коефіцієнтом народжуваності всього 1,2. Це один із найгірших показників у Європі.

Related video

Україні потрібно повернути додому жінок, які втекли від війни за кордон. В іншому разі країна не зможе відновити свою економіку. Про це пише видання Bloomberg.

Як розповів економіст і журналіст Олександр Ісаков, з України виїхали 2,8 млн жінок. Нездатність мотивувати їх повернутися коштуватиме країні 10% її річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Так, це 20 мільярдів доларів на рік у гіршому випадку.

Як заявила виданню заступник міністра економіки Тетяна Бережна, українські сім'ї повинні возз'єднатися у себе вдома, а не за кордоном.

"Тому найголовніше завдання зараз для України, для українського уряду — зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні", — сказала вона.

Як сказано в матеріалі, ще до війни найслабшою економічною ланкою України була її демографія з коефіцієнтом народжуваності всього 1,2. Це один із найгірших показників у Європі. Однак війна зробить ситуацію з економікою ще гіршою.

Щоправда, як пише видання, в уряду України є амбітні плани післявоєнного відновлення, які подвоять розмір економіки до 2032 року. Однак міністерство економіки заявило, що Україні не вистачає 4,5 мільйона робітників і підприємців, необхідних для досягнення цієї мети. Передбачається, що прогалину вдасться відновити за рахунок біженців, які повернулися.

Повідомляється, що міністерство працює над стимулами для повернення жінок на ринок праці.

Нагадаємо, що Литва запропонувала возити зерно з України через країни Балтії. За словами дипломатів, морські порти країн Балтії мають велику пропускну здатність. Крім того, у МЗС Литви також заговорили про спрощення адміністративних процедур.

Також повідомлялося, що в Україні підрахували збитки економіки через блокаду портів. Як зазначають у Федерації роботодавців транспорту України, Міжнародна спільнота стала свідком зухвалого піратства РФ у морі, але мовчки на це погодилася.