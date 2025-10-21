"Каждая гибель создает рабочее место": омбудсмен возмутил военного заявлением о мигрантах в Украине

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук сказал, что с каждым украинцем, который выезжает из Украины или погибает из-за войны, "создается рабочее место для человека из-за рубежа". Военный Максим Жорин критически отреагировал на это высказывание.

О дефиците рабочей силы и иммигрантов в Украине Роман Ващук сказал в комментарии Новости.Live. По его словам, тенденция к открытию рынка для иммигрантов из Центральной Азии и других стран прослеживалась и до полномасштабного вторжения России.

"Каждая страна, которая была традиционно, так сказать, "экспортером" людей, удивляется, когда появляются люди, которые хотят в ней жить. Поляки, например, в шоке теперь из-за украинцев и не только. Есть большая часть мира, для которых жизнь в Украине была бы "апгрейдом" невероятным, и с каждым украинцем, который выезжает, с каждым украинцем, который, к сожалению, погибает, с каждым украинцем, который решает, что не для него такая работа, создается рабочее место для человека из-за рубежа", — сказал омбудсмен.

Слова Ващука об иммигрантах в Украине критикует Жорин

Военнослужащий Третьего армейского корпуса, подполковник Вооруженных сил Украины Максим "Мосе" Жорин прокомментировал это заявление в своем Telegram-канале. Боец раскритиковал Романа Ващука и заявил, что о завозе мигрантов говорят те, кто "сами себя с Украиной не отождествляют" и "мечтают о жизни в других государствах".

"Такие мысли для них абсолютно нормальные, уверен, что они понимают, почему их критикуют, но делают это специально, потому что им просто пох***. И тем более им никогда не понять, что такое национальное государство, и Нация в принципе", — написал Максим Жорин.

Подполковник Жорин раскритиковал слова бизнес-омбудсмена об иммигрантах в Украине Фото: скриншот

Напомним, соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Ольга Насонова 13 октября заявила, что молодежь массово выезжает из Украины. По ее словам, наибольший отток молодых людей за границу наблюдается во Львове.

Народный депутат Даниил Гетманцев 21 сентября отреагировал на слова экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об открытии границ Украины для мигрантов из Непала и Вьетнама. По мнению Гетманцева, люди из другой культуры не решат демографические проблемы в Украине.