"Кожна загибель створює робоче місце": омбудсмен обурив військового заявою про мігрантів в Україні

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук сказав, що з кожним українцем, який виїжджає з України чи гине через війну, "створюється робоче місце для людини з-за кордону". Військовий Максим Жорін критично відреагував на це висловлення.

Про дефіцит робочої сили та іммігрантів в Україні Роман Ващук сказав у коментарі Новини.Live. За його словами, тенденція до відкриття ринку для іммігрантів з Центральної Азії та інших країн простежувалася і до повномасштабного вторгнення Росії.

"Кожна країна, яка була традиційно, так би мовити, "експортером" людей, дивується, коли з'являються люди, які хочуть у ній жити. Поляки, наприклад, в шоку тепер через українців і не тільки. Є велика частина світу, для яких життя в Україні було б "апгрейдом" неймовірним, і з кожним українцем, що виїжджає, з кожним українцем, який, на жаль, гине, з кожним українцем, який вирішує, що не для нього така робота, створюється робоче місце для людини з-за кордону", — сказав омбудсмен.

Слова Ващука про іммігрантів в Україні критикує Жорін

Військовослужбовець Третього армійського корпусу, підполковник Збройних сил України Максим "Мосе" Жорін прокоментував цю заяву у своєму Telegram-каналі. Боєць розкритикував Романа Ващука та заявив, що про завезення мігрантів говорять ті, хто "самі себе з Україною не ототожнюють" та "мріють про життя в інших державах".

"Такі думки для них абсолютно нормальні, впевнений, що вони розуміють, чому їх критикують, але роблять це спеціально, бо їм просто пох***. І тим більше їм ніколи не зрозуміти, що таке національна держава, та Нація в принципі", — написав Максим Жорін.

Підполковник Жорін розкритикував слова бізнес-омбудсмена про іммігрантів в Україні Фото: скриншот

Нагадаємо, співзасновниця Національної ресторанної асоціації Ольга Насонова 13 жовтня заявила, що молодь масово виїжджає з України. За її словами, найбільший відтік молодих людей за кордон спостерігається у Львові.

Народний депутат Данило Гетманцев 21 вересня відреагував на слова ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби про відкриття кордонів України для мігрантів із Непалу та В'єтнаму. На думку Гетманцева, люди з іншої культури не розв'яжуть демографічні проблеми в Україні.