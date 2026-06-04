Брюссель готовится к запуску нового миграционного пакта и параллельно обсуждает будущее украинцев с временной защитой.

В Европейском Союзе продолжаются дискуссии относительно дальнейшего предоставления временной защиты гражданам Украины. Окончательных решений пока не принято, а страны-члены только обмениваются позициями по этому вопросу. Об этом заявил министр внутренних дел по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес во время брифинга перед встречей министров внутренних дел ЕС.

По его словам, лидеры Евросоюза прежде всего обсудят возможность ограничений для отдельных категорий украинцев.

"Существует несколько различных идей. Мы еще не приняли ни одного решения, и именно поэтому сегодня здесь, чтобы обсудить различные взгляды. Никаких решений не будет принято, но страны-члены по крайней мере выскажут свои позиции, и мы увидим, как этот вопрос будет продвигаться дальше", — сказал чиновник.

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Министра внутренних дел по вопросам миграции Кипра Николаса Иоаннидеса также спросили, могут ли украинцев, которые потенциально могли бы участвовать в войне в Украине, исключить из режима временной защиты в Европе. В ответ он подчеркнул, что сейчас речь идет лишь об обсуждении различных подходов.

Беженцы в ЕС Фото: Associated Press

Миграционный пакт вступит в силу 12 июня

Отдельно на встрече обсуждали внедрение нового пакта ЕС по миграции и убежищу, который вступит в силу 12 июня.

"Пакт о миграции и убежище — это очень амбициозный проект. Государства-члены провели большую работу для модернизации своих систем, изменений в законодательстве и внедрения ИТ-систем", — отметил представитель ЕС.

По его словам, согласно последнему отчету Еврокомиссии, большинство стран уже готовы к запуску новых правил, хотя определенные трудности все же ожидаются.

"Мы не ожидаем, что все будет происходить без проблем или недостатков. Именно поэтому мы здесь — чтобы выявить пробелы во время имплементации и работать вместе с Еврокомиссией и государствами-членами, чтобы сделать этот пакт действенным", — пояснил Николас Иоаннидес.

Также в ЕС обсуждают создание так называемых "центров возвращения" для мигрантов в третьих странах. В то же время конкретных договоренностей пока нет.

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"Правовую основу для создания таких центров согласовали только в прошлый понедельник, и она еще не вступила в силу. Мы пока не обсуждали ни страны, ни содержание возможных соглашений с третьими государствами", — заявил чиновник.

Напомним, накануне в Еврокомиссии сделали заявление о возможных изменениях правил временной защиты для украинцев в Европе. Сейчас они касаются только будущих заявителей, а не тех граждан Украины, которые уже находятся под защитой в странах Евросоюза, сказали там.

Также Фокус сообщал, что в Польше выступили против оставления мужчин призывного возраста из Украины в ЕС. Об этом сообщили польские СМИ.