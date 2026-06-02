В ЕС ответили, кто из украинских мужчин может потерять временную защиту в Европе

В ЕС обсуждают изменения для новоприбывших украинцев, в частности мужчин мобилизационного возраста.

В Европейской комиссии заявили, что возможные изменения правил временной защиты для украинцев в ЕС пока касаются только будущих заявителей, а не тех граждан Украины, которые уже находятся под защитой в странах Евросоюза. Об этом сообщила представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Улльрих, которую цитирует "Радио Свобода".

По ее словам, государства-члены ЕС поддерживают идею продления механизма временной защиты после марта 2027 года, хотя ранее предполагалось его постепенное завершение.

В то же время в ЕС продолжаются обсуждения относительно возможных изменений для новоприбывших украинцев, в частности мужчин мобилизационного возраста.

"Речь идет не о людях, которые уже имеют статус временной защиты, а о потенциальных правилах для новых заявителей", — подчеркнула Улльрих.

Мужчины мобилизационного возраста могут не подпасть под защиту в ЕС

Временная защита в Евросоюзе — для кого из украинцев она останется в силе

Украинцам, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС, потерю этого статуса пока не прогнозируют.

По информации Совета ЕС, временной защитой в странах Евросоюза сейчас пользуются более 4 млн украинцев. Большинство украинских беженцев находится в Германии, Польше и Чехии.

Напомним, в Польше выступили за то, чтобы мужчин призывного возраста из Украины лишили защиты в ЕС. Об этом сообщили польские СМИ.

Также Фокус писал, что по словам одного из народных депутатов, Украина не готова принять миллионы беженцев обратно. Как отметил нардеп от "Слуги народа" Сергей Козырь, жилье, работа, социальные пакеты и т.д. "комплексно не сшиты, и нет синхронного движения.