У ЄС відповіли, хто з українських чоловіків може втратити тимчасовий захист в Європі

У ЄС обговорюють зміни для новоприбулих українців, зокрема чоловіків мобілізаційного віку.

У Європейській комісії заявили, що можливі зміни правил тимчасового захисту для українців у ЄС наразі стосуються лише майбутніх заявників, а не тих громадян України, які вже перебувають під захистом у країнах Євросоюзу. Про це повідомила представниця Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції й внутрішніх справ Корінна Улльріх, яку цитує "Радіо Свобода".

За її словами, держави-члени ЄС підтримують ідею продовження механізму тимчасового захисту після березня 2027 року, хоча раніше передбачалося його поступове завершення.

Водночас у ЄС тривають обговорення щодо можливих змін для новоприбулих українців, зокрема чоловіків мобілізаційного віку.

"Йдеться не про людей, які вже мають статус тимчасового захисту, а про потенційні правила для нових заявників", — наголосила Улльріх.

Чоловіки мобілізаційного віку можуть не підпасти під захист в ЄС Фото: korrespondent.net

Тимчасовий захист у Євросоюзі — для кого з українців він залишиться чинним

Українцям, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС, втрату цього статусу наразі не прогнозують.

За інформацією Ради ЄС, тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу зараз користуються понад 4 млн українців. Більшість українських біженців перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.

Нагадаємо, у Польщі виступили за те, щоби чоловіків призовного віку з України позбавили захисту в ЄС. Про це повідомили польські ЗМІ.

Також Фокус писав, що за словами одного з народних депутатів, Україна не готова прийняти мільйони біженців назад. Як зазначив нардеп від "Слуги народу" Сергій Козир, житло, робота, соціальні пакети тощо "комплексно не зшиті, і немає синхронного руху.