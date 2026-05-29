"Куди ми їх поселимо": Україна не готова прийняти мільйони біженців назад, — нардеп

Сьогодні Україна не готова прийняти мільйони біженців, які можуть повернуться з країн ЄС, бо вдома досі не розв'язані проблеми ВПО, які вже знаходяться в країні.

Таку заяву зробив нардеп від "Слуги народу" Сергій Козир у ефірі програми День.LIVE.

"Багато людей, які виїхали, вони бачать, що з боку держави наразі комплексна програма не працює, яка б давала відповіді на всі ці питання. А саме: житло, робота, соціальні пакети і все інше. Є окремі напрямки, але вони комплексно не зшиті, і немає синхронного руху", — сказав.

На його думку, перед тим як говорити про масове повернення з-за кордону, треба розв'язати житлові проблеми українців, що через війну РФ втратили своє житло, а то інакше людей доведеться селити у шкільних спортзалах.

"Моделюємо ситуацію, з 8 мільйонів, які знаходяться за кордоном, по всім опитуванням, до 50 відсотків, планують повернутися додому. Завтра настає безпековий фактор, і вони мають можливість повернутися. Чи готова наша держава прийняти ще умовно плюс-мінус 4 мільйони людей. З них половина буде, яким немає куди повернутися. Куди ми їх поселимо, що в нас є? Гуртожитки, спортзали, школи. Тобто до цього потрібно готуватися. Щоб їх прийняти, потрібно спочатку розібратися з тими, які зараз знаходяться в Україні", — вважає нардеп.

Українці за кордоном: що відомо

Нагадаємо, що з весни 2027 року кілька сотень тисяч українців із 1,3 млн, які зараз перебувають на території Німеччини як біженці, зможуть відповідати тимчасовим вимогам для подання заяви на отримання німецького громадянства.

Багато українців, які знайшли захист у Німеччині після повномасштабного вторгнення РФ, подолають п'ятирічний термін проживання і можуть претендувати на натуралізацію, щоб забезпечити собі майбутнє в Німеччині та правову визначеність.

Також більше половини українських біженців не повернуться додому навіть після завершення активної фази війни в країні. За оцінками ООН, у Європі до кінця 2029 року залишаться 56% від нинішньої кількості біженців з України.