"Куда мы их поселим": Украина не готова принять миллионы беженцев обратно, — нардеп

Сегодня Украина не готова принять миллионы беженцев, которые могут вернутся из стран ЕС, потому что дома до сих пор не решены проблемы ВПЛ, которые уже находятся в стране.

Такое заявление сделал нардеп от "Слуги народа" Сергей Козырь в эфире программы День.LIVE.

"Многие люди, которые выехали, они видят, что со стороны государства пока комплексная программа не работает, которая бы давала ответы на все эти вопросы. А именно: жилье, работа, социальные пакеты и все остальное. Есть отдельные направления, но они комплексно не сшиты, и нет синхронного движения", — сказал.

По его мнению, перед тем как говорить о массовом возвращении из-за границы, надо решить жилищные проблемы украинцев, которые из-за войны РФ потеряли свое жилье, а то иначе людей придется селить в школьных спортзалах.

"Моделируем ситуацию, из 8 миллионов, которые находятся за границей, по всем опросам, до 50 процентов, планируют вернуться домой. Завтра наступает фактор безопасности, и они имеют возможность вернуться. Готово ли наше государство принять еще условно плюс-минус 4 миллиона человек. Из них половина будет, которым некуда вернуться. Куда мы их поселим, что у нас есть? Общежития, спортзалы, школы. То есть к этому нужно готовиться. Чтобы их принять, нужно сначала разобраться с теми, которые сейчас находятся в Украине", — считает нардеп.

Украинцы за границей: что известно

Напомним, что с весны 2027 года несколько сотен тысяч украинцев из 1,3 млн, которые сейчас находятся на территории Германии как беженцы, смогут соответствовать временным требованиям для подачи заявления на получение немецкого гражданства.

Многие украинцы, которые нашли защиту в Германии после полномасштабного вторжения РФ, преодолеют пятилетний срок проживания и могут претендовать на натурализацию, чтобы обеспечить себе будущее в Германии и правовую определенность.

Также более половины украинских беженцев не вернутся домой даже после завершения активной фазы войны в стране. По оценкам ООН, в Европе к концу 2029 года останутся 56% от нынешнего количества беженцев из Украины.