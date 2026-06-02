В Польше выступили "за": мужчин призывного возраста из Украины могут лишить защиты в ЕС, — СМИ

Польша поддерживает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты, которая действует в странах Европейского Союза после начала полномасштабной войны. Кроме того, Варшава выступает за постепенный отказ от специальных механизмов поддержки украинских беженцев и их переход на общие миграционные правила.

Как пишет польское издание RMF FM, именно такую позицию польские власти продвигают во время обсуждений в Брюсселе, где страны-члены ЕС ищут решение относительно будущего статуса миллионов украинцев, находящихся на территории Союза.

В общем, механизм временной защиты начал работать весной 2022 года, и благодаря этой инициативе более четырех миллионов украинцев получили право легально жить, работать, учиться и пользоваться социальными услугами в странах ЕС без прохождения длительных процедур получения убежища.

Однако этот механизм изначально рассматривался как временный инструмент. И уже весной следующего года срок его действия истекает, поэтому Еврокомиссия и правительства государств-членов уже работают над новой моделью, которая позволит урегулировать пребывание украинцев в Европе на более долгосрочной основе.

По данным RMF FM, среди предложений, которые сейчас обсуждаются на уровне ЕС, есть вариант ограничения доступа к временной защите для новых заявителей из числа мужчин призывного возраста. И, в частности, Польша поддерживает такой подход.

В комментарии изданию один из польских дипломатов отметил, что лица, которые в соответствии с украинским законодательством не могут легально покидать территорию страны, не должны автоматически получать специальную защиту в Европейском Союзе.

При этом в Варшаве отмечают, что речь не идет о высылке украинцев или лишении их права находиться в странах ЕС. Фактически речь идет об отмене для этой категории граждан упрощенного механизма получения статуса и переводе их на обычные миграционные процедуры, которые действуют для всех остальных иностранцев.

"Польша поддерживает это решение. С нашей точки зрения, не является противоречивым то, что люди, которые не могут легально выехать из Украины, все равно не должны иметь возможности получить временную защиту в ЕС", — пояснил собеседник издания.

В то же время Варшава категорически выступает против другого предложения, которое предусматривает распределение украинских беженцев по региональному принципу. Речь идет об идее предоставлять или не предоставлять автоматическую защиту в зависимости от того, из какой области Украины происходит человек.

Подобный подход уже применяется в Норвегии, и жители ряда западных регионов Украины не могут автоматически претендовать на статус защиты, поскольку эти территории считаются относительно безопасными.

Стоит заметить, что позиция Польши имеет особый вес в этих переговорах, поскольку после Германии именно она приняла наибольшее количество украинских беженцев. По официальным данным, сейчас на польской территории находится более 960 тысяч граждан Украины, которые пользуются различными формами защиты и поддержки.

Более того, Польша уже начала переходить к новой модели пребывания украинцев в стране. С мая граждане Украины могут оформить специальную карточку CUKR, которая позволяет заменить временную защиту на трехлетний вид на жительство.

Как пишет RMF FM, такой подход поддерживает специальный представитель ЕС по делам украинцев Илва Йоханссон. Она считает, что постепенный переход от временных мер к обычным миграционным правилам является логичным шагом, но подчеркивает необходимость сохранить поддержку для наиболее уязвимых категорий украинцев. В то же время Йоханссон заверила, что вопрос о мужчинах призывного возраста еще обсуждается, а принудительное возвращение украинцев из стран ЕС пока не рассматривается.

Напомним, что с 1 июня правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет не изменились — выезд возможен только при наличии законных оснований и соответствующих документов. В то же время Госпогранслужба запустила новый онлайн-сервис, который позволяет проверить временные ограничения на выезд за границу, связанные с решениями суда или исполнительной службы.

Кроме того, министр молодежи и спорта Матвей Бедный рассказывал, что массового выезда из Украины молодежи в возрасте 18-22 лет за границу нет. Более того, значительная часть из них возвращается на Родину.