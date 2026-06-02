Правила пересечения границы изменились с 1 июня: как работает новый сервис проверки ограничений

С 1 июня 2026 года ограничения на пересечение границы остаются неизменными. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет в дальнейшем не могут пересекать границу.

В то же время заработал новый сервис от Госпогранслужбы, который позволяет проверять временные ограничения на выезд за границу. Фокус собирал информацию об актуальных правилах пересечения и работе нового сервиса.

Что известно о новом сервисе проверки ограничений

В новом сервисе можно проверить информацию о запретах, наложенных судом или исполнительной службой. Например, из-за неуплаты алиментов, штрафов или других долгов. В то же время там не указаны ограничения, связанные с военным положением и с правилами выезда военнообязанных.

Ранее, чтобы выяснить, есть ли какие-то ограничения, необходимо было подать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Госпогранслужбы и ждать ответа несколько недель.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом нужно:

Зарегистрироваться через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП на сайте ГНСУ в личном кабинете.

Авторизоваться на портале ГНСУ.

Проверка происходит в реальном времени через автоматические системы в базах данных ГНСУ.

Статус "ограничений нет" или "есть временное ограничение" появится мгновенно.

Сервис работает круглосуточно, воспользоваться можно со смартфона, планшета или компьютера.

Как могут выехать мужчины за границу

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет для пересечения за границу должны иметь военно-учетный документ, актуальные данные в ТЦК и СП и документы, подтверждающие отсрочку или законное основание для выезда. Также нужно иметь актуальный загранпаспорт.

При этом ГПСУ будет уделять внимание электронной проверке данных через реестры. В военном документе должен быть специальный QR- или идентификационный код, который пограничники считывают для сверки информации в системе.

Код может быть напечатан в новом документе или вклеен в военный билет старого образца.

При этом, если данные в реестре "Оберіг" и в документах не будут совпадать, то человек может получить отказ даже при условии наличия оснований для выезда.

Как выехать за границу забронированным

Согласно действующим правилам бронирование на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в компаниях, которые имеют статус критически важных для экономики, не гарантирует автоматический выезд за пределы Украины.

В то же время забронированный человек может предоставить предоставить документы о служебной командировке или другое законное основание для выезда, чтобы выехать за границу.

Напомним, Минобороны расширило возможности приложения Резерв+ для оформления отсрочки от мобилизации. Отныне получить ее онлайн без посещения ТЦК могут и научные работники высших учебных заведений и научных учреждений, если их данные актуальны в ЕГЭБО.

Кабмин готовит изменения в систему бронирования работников. В частности, власти хотят убрать возможность бронировать людей сразу на нескольких предприятиях по смежным должностям. Новые правила могут предусматривать бронирование только по основному месту работы.