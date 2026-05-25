Кабмин готовит изменения: в Украине пересмотрят систему бронирования, — нардеп
Кабмин Украины готовит новое постановление, которое сократит количество забронированных лиц на предприятиях.
Об этом рассказала Галина Янченко, депутат, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов и рабочей группы по вопросам инвестиций в ОПК, пишет "Телеграф".
В частности, речь идет об устранении законодательных пробелов, где на учет ставят одних и тех же людей на разных предприятиях.
"Сейчас ведется работа над постановлением, которое, по мнению Министерства экономики, должно некоторые лазейки по бронированию закрыть. В частности, ключевым вопросом является учет одних и тех же людей на разных предприятиях по несколько раз. То есть, если они работают на смежных должностях, то на предприятиях их причисляют к тем 50% работников, которые не имеют бронирования", — говорит нардеп.
По ее словам, сейчас Кабмин рассматривает возможность снятия брони с тех, кто получает ее по смежной работе, а не по основной. Новое постановление скорее всего будет включать то, что бронировать смогут только по основному месту работы.
Реформа мобилизации: что известно
Напомним, что с 1 июня правила мобилизации в Украине существенно не изменятся. Как и раньше, мобилизация будет касаться мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, состоящих на воинском учете и не имеющих законных оснований для отсрочки. В Министерстве обороны анонсировали обновление сервиса "Резерв+". Новые функции приложения обещают представить уже в начале июня.
Также в Украине готовят масштабные изменения в сфере военной службы. Они будут касаться не только возможного повышения выплат военным, но и новых условий прохождения службы.
Кроме того, Фокус писал, что власти рассматривают вариантувеличения денежного обеспечения военных. В частности, базовые ежемесячные выплаты могут повысить до 30 тысяч гривен.