Кабмін готує зміни: в Україні переглянуть систему бронювання, — нардеп

Кабмін України готує нову постанову, яка скоротить кількість заброньованих осіб на підприємствах.

Про це розповіла Галина Янченко, депутатка, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів та робочої групи з питань інвестицій в ОПК, пише "Телеграф".

Зокрема, мова йде про усунення законодавчих прогалин, де на облік ставлять одних і тих самих людей на різних підприємствах.

"Зараз ведеться робота над постановою, яка, на думку Міністерства економіки, має деякі лазівки по бронюванню закрити. Зокрема, ключовим питанням є облік одних і тих самих людей на різних підприємствах по кілька разів. Тобто, якщо вони працюють на суміжних посадах, то на підприємствах їх зараховують до тих 50% працівників, які не мають бронювання", — каже нардепка.

За її словами, наразі Кабмін розглядає можливість зняття броні з тих, хто отримує її за суміжною роботою, а не за основною. Нова постанова ймовірніше включатиме те, що бронювати зможуть лише за основним місцем роботи.

Реформа мобілізації: що відомо

Нагадаємо, що з 1 червня правила мобілізації в Україні суттєво не зміняться. Як і раніше, мобілізація стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають законних підстав для відстрочки. У Міністерстві оборони анонсували оновлення сервісу "Резерв+". Нові функції застосунку обіцяють представити вже на початку червня.

Також в Україні готують масштабні зміни у сфері військової служби. Вони стосуватимуться не лише можливого підвищення виплат військовим, а й нових умов проходження служби.

Крім того, Фокус писав, що влада розглядає варіант збільшення грошового забезпечення військових. Зокрема, базові щомісячні виплати можуть підвищити до 30 тисяч гривень.