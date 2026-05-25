Відбір за професією: у Міноборони готують новий підхід до мобілізації

Від 1 червня правила мобілізації в Україні суттєво не зміняться. Як і раніше, мобілізація стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають законних підстав для відстрочки.

Про це повідомили у “ТСН.ua”. Там зазначили, що станом на початок літа нових рішень щодо зміни правил мобілізації не ухвалювали.

Водночас у Міністерстві оборони анонсували оновлення сервісу “Резерв+”. Нові функції застосунку обіцяють представити вже на початку червня. Поки що у відомстві не розкривають деталей, але перші анонси мають з’явитися протягом першого тижня літа.

Про це представники Міноборони заявили під час конференції DOU DAY 2026.

Також у Міноборони працюють над зміною підходу до мобілізації. Якщо раніше основним принципом було масове оповіщення, то тепер планують більше враховувати професію, освіту та практичні навички військовозобов’язаних.

Йдеться насамперед про залучення спеціалістів, які потрібні війську зараз. Зокрема, медиків, водіїв, зв’язківців, ІТ-фахівців та інших профільних працівників.

У такому разі військовозобов’язані можуть отримувати пропозиції служби, які більше відповідатимуть їхньому досвіду роботи або спеціальності. У Міноборони очікують, що такий підхід буде ефективнішим за умови регулярного оновлення даних у “Резерв+” та актуальної інформації в державних реєстрах.

Нагадаємо, в Україні готують масштабні зміни у сфері військової служби. Вони стосуватимуться не лише можливого підвищення виплат військовим, а й нових умов проходження служби.

Як повідомляла Українська правда, нові контракти для військових можуть передбачати гарантовану демобілізацію для мобілізованих та відстрочку від повторного призову. Для чинних контрактників також планують запровадити можливість переукласти угоди з державою на нових умовах.

Крім того, раніше Фокус писав, що влада розглядає варіант збільшення грошового забезпечення військових. Зокрема, базові щомісячні виплати можуть підвищити до 30 тисяч гривень.