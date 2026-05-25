Отбор по профессии: в Минобороны готовят новый подход к мобилизации

С 1 июня правила мобилизации в Украине существенно не изменятся. Как и раньше, мобилизация будет касаться мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, состоящих на воинском учете и не имеющих законных оснований для отсрочки.

Об этом сообщили в "ТСН.ua". Там отметили, что по состоянию на начало лета новых решений по изменению правил мобилизации не принимали.

В то же время в Министерстве обороны анонсировали обновление сервиса "Резерв+". Новые функции приложения обещают представить уже в начале июня. Пока в ведомстве не раскрывают деталей, но первые анонсы должны появиться в течение первой недели лета.

Об этом представители Минобороны заявили во время конференции DOU DAY 2026.

Также в Минобороны работают над изменением подхода к мобилизации. Если раньше основным принципом было массовое оповещение, то теперь планируют больше учитывать профессию, образование и практические навыки военнообязанных.

Відео дня

Речь идет прежде всего о привлечении специалистов, которые нужны войску сейчас. В частности, медиков, водителей, связистов, ИТ-специалистов и других профильных работников.

В таком случае военнообязанные могут получать предложения службы, которые будут больше соответствовать их опыту работы или специальности. В Минобороны ожидают, что такой подход будет более эффективным при условии регулярного обновления данных в "Резерв+" и актуальной информации в государственных реестрах.

Напомним, в Украине готовят масштабные изменения в сфере военной службы. Они будут касаться не только возможного повышения выплат военным, но и новых условий прохождения службы.

Как сообщала Украинская правда, новые контракты для военных могут предусматривать гарантированную демобилизацию для мобилизованных и отсрочку от повторного призыва. Для действующих контрактников также планируют ввести возможность перезаключить соглашения с государством на новых условиях.

Кроме того, ранее Фокус писал, что власти рассматривают вариантувеличения денежного обеспечения военных. В частности, базовые ежемесячные выплаты могут повысить до 30 тысяч гривен.