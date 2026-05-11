Четкие сроки службы и заработок до 400 тыс. грн: СМИ раскрыли, как власть хочет реформировать армию

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале нового этапа реформы армии, который предусматривает повышение зарплат военным, введение контрактов с четкими сроками службы и обновление системы боевых выплат. Также власти готовят механизм демобилизации, который должен дать военным возможность увольнения без риска резкого ослабления фронта.

В новом материале издания "Украинская правда" говорится, что над масштабной трансформацией армии уже работают Министерство обороны, Генеральный штаб и Офис президента. Речь идет не только об изменении правил мобилизации, но и о полном переформатировании системы службы, контрактов и финансового обеспечения военных.

В целом, вопрос демобилизации является одним из самых чувствительных для власти и военного руководства, и еще в конце 2023 года Зеленский заявлял о необходимости установления четких сроков службы, однако тогда эти положения исключили из законопроекта о мобилизации. Причиной стали опасения командования относительно возможного массового увольнения военных и, как следствие, проблем с комплектованием армии.

Теперь власть вернулась к этой теме, и, по данным издания, сейчас обсуждается контрактная модель демобилизации. Она предусматривает несколько типов контрактов с определенными сроками службы как для действующих военных, так и для тех, кто только будет вступать в армию.

Предварительно рассматривается вариант, по которому действующие военные на боевых должностях смогут служить по контракту 10 месяцев, новобранцы на боевых специальностях — 14 месяцев, а для других направлений, в частности операторов БПЛА, медиков или тыловых должностей, срок службы может составлять два года. При этом военным планируют разрешить самостоятельно выбирать должности — как боевые, так и небоевые.

Отдельно в реформе акцентируют внимание на денежном обеспечении. К примеру, минимальную зарплату для военных в тылу хотят повысить с 20 до 30 тысяч гривен, а выплаты командирам разных уровней — существенно увеличить.

Для бойцов, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, готовят новую систему доплат "10/20/40". По замыслу авторов реформы, 10 тысяч гривен будут начислять за день пребывания на позициях, 20 тысяч — за выполнение ударно-поисковых задач и зачисток, а 40 тысяч — за участие в активных штурмовых или наступательных операциях.

По предварительным оценкам, военные, которые регулярно выполняют боевые задачи, смогут получать от 250 до 400 тысяч гривен в месяц. В то же время власти планируют ввести четкие ограничения и контроль за начислением таких выплат, чтобы избежать возможных манипуляций.

"Мы установим максимальный предельный порог по выплатам, чтобы никто не нарисовал себе 30 дней штурмов строевым шагом и не вышел в Таганроге. Это позволит нам избежать злоупотреблений", — пояснил собеседник "УП" привлеченный к разработке армейской реформы.

Ожидается, что окончательные предложения по новым контрактам, срокам службы и системе выплат в Минобороны и Генштабе должны подготовить до конца мая 2026 года. После этого изменения планируют утвердить через постановления Кабинета министров.

Среди других реформ, о которых писала "Украинская правда", власть готовит масштабное переформатирование работы ТЦК и СП. Вместо нынешней системы могут создать "Офисы резерва+", которые отдельно будут отвечать за мобилизацию и социальное сопровождение военных и их семей. Также планируют цифровизировать часть процессов, создать отдельные центры для прохождения ВВК и рекрутинга.

Кроме того, как рассказывал нардеп Алексей Гончаренко, в Украине планируют повысить зарплаты военным до 30 тысяч гривен и ввести новую систему боевых и контрактных выплат. Также предлагается изменить подход к контрактам и предусмотреть отсрочку после службы в зависимости от продолжительности выполнения боевых задач.