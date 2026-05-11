Чіткі терміни служби та заробіток до 400 тис. грн: ЗМІ розкрили, як влада хоче реформувати армію

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок нового етапу реформи армії, який передбачає підвищення зарплат військовим, запровадження контрактів із чіткими термінами служби та оновлення системи бойових виплат. Також влада готує механізм демобілізації, який має дати військовим можливість звільнення без ризику різкого ослаблення фронту.

У новому матеріалі видання "Українська правда" йдеться, що над масштабною трансформацією армії вже працюють Міністерство оборони, Генеральний штаб та Офіс президента. Йдеться не лише про зміну правил мобілізації, а й про повне переформатування системи служби, контрактів та фінансового забезпечення військових.

В цілому, питання демобілізації є одним із найчутливіших для влади та військового керівництва, і ще наприкінці 2023 року Зеленський заявляв про необхідність встановлення чітких строків служби, однак тоді ці положення виключили із законопроєкту про мобілізацію. Причиною стали побоювання командування щодо можливого масового звільнення військових і, як наслідок, проблем із комплектуванням армії.

Тепер влада повернулася до цієї теми, і, за даними видання, наразі обговорюється контрактна модель демобілізації. Вона передбачає кілька типів контрактів із визначеними термінами служби як для чинних військових, так і для тих, хто лише вступатиме до війська.

Попередньо розглядається варіант, за яким чинні військові на бойових посадах зможуть служити за контрактом 10 місяців, новобранці на бойових спеціальностях — 14 місяців, а для інших напрямків, зокрема операторів БПЛА, медиків чи тилових посад, термін служби може становити два роки. При цьому військовим планують дозволити самостійно обирати посади — як бойові, так і небойові.

Окремо в реформі акцентують увагу на грошовому забезпеченні. До прикладу, мінімальну зарплату для військових у тилу хочуть підвищити з 20 до 30 тисяч гривень, а виплати командирам різних рівнів — суттєво збільшити.

Для бійців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, готують нову систему доплат "10/20/40". За задумом авторів реформи, 10 тисяч гривень нараховуватимуть за день перебування на позиціях, 20 тисяч — за виконання ударно-пошукових завдань і зачисток, а 40 тисяч — за участь в активних штурмових чи наступальних операціях.

За попередніми оцінками, військові, які регулярно виконують бойові завдання, зможуть отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Водночас влада планує запровадити чіткі обмеження та контроль за нарахуванням таких виплат, аби уникнути можливих маніпуляцій.

"Ми встановимо максимальний граничний поріг по виплатах, щоб ніхто не намалював собі 30 днів штурмів стройовим кроком і не вийшов у Таганрозі. Це дозволить нам уникнути зловживань", – пояснив співрозмовник "УП" залучений до розробки армійської реформи.

Очікується, що остаточні пропозиції щодо нових контрактів, термінів служби та системи виплат у Міноборони й Генштабі мають підготувати до кінця травня 2026 року. Після цього зміни планують затвердити через постанови Кабінету міністрів.

Серед інших реформ, про які писала "Українська правда", влада готує масштабне переформатування роботи ТЦК та СП. Замість нинішньої системи можуть створити "Офіси резерву+", які окремо відповідатимуть за мобілізацію та соціальний супровід військових і їхніх родин. Також планують цифровізувати частину процесів, створити окремі центри для проходження ВЛК та рекрутингу.

Крім того, як розповідав нардеп Олексій Гончаренко, в Україні планують підвищити зарплати військовим до 30 тисяч гривень і запровадити нову систему бойових та контрактних виплат. Також пропонується змінити підхід до контрактів і передбачити відстрочку після служби залежно від тривалості виконання бойових завдань.