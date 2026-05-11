Хочуть розібратися з "бусифікацією": в Україні планують реформувати систему роботи ТЦК, — ЗМІ

В Україні готують масштабну реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У владі планують не лише змінити принципи мобілізації, а й повністю переформатувати роботу ТЦК.

Як повідомляє видання "Українська правда", новий етап реформи оборонної системи президент Володимир Зеленський анонсував 1 травня 2026 року. Одним із ключових напрямків змін стане саме трансформація ТЦК та СП, навколо роботи яких протягом останніх років накопичилося чимало суспільних претензій і скандалів.

За інформацією видання, після початку повномасштабної війни українці подали майже 12 тисяч звернень до офісу омбудсмана щодо можливих порушень прав громадян під час мобілізації. Більшість скарг стосувалися саме діяльності ТЦК та СП, зокрема випадків так званої "бусифікації", конфліктів на вулицях та проблем із проходженням військово-лікарських комісій.

У зв’язку з цим у Міністерстві оборони розробляють нову модель роботи центрів комплектування. Замість нинішніх ТЦК можуть створити "Офіси резерву+", які матимуть два окремі напрямки роботи — комплектування та соціальний супровід.

Передбачається, що офіси комплектування відповідатимуть виключно за мобілізаційні процеси. Їхні працівники займатимуться військовим обліком, рекрутингом, оформленням контрактів, плануванням мобілізаційних заходів та відбором кандидатів до війська. Також у містах можуть з’явитися спеціальні рекрутингові точки для добровольців.

Крім того, влада розглядає створення окремих хабів комплектування. Саме там військовозобов’язані проходитимуть перевірку документів, військово-лікарську комісію, психологічну оцінку та визначення професійної придатності до служби.

Водночас другий напрямок реформи передбачає створення офісів супроводу, які зосередяться на соціальних питаннях. Йдеться про оформлення виплат пораненим військовим, допомоги сім’ям загиблих, підготовку документів, консультації та інші адміністративні послуги. Частину цих процесів у Міноборони хочуть перевести в цифровий формат, щоб зменшити бюрократію та навантаження на персонал.

У владі визнають, що чинна система ТЦК фактично перевантажена, і сьогодні військові одночасно займаються мобілізацією, документацією, соціальними питаннями та взаємодією з родинами військовослужбовців. Саме через це, за словами учасників реформи, значна частина соціальної роботи часто залишається поза належною увагою.

Також, як пише "УП", тривають дискусії щодо участі поліції у мобілізаційних заходах. У Міністерстві оборони пропонували, щоб доставлення військовозобов’язаних до центрів комплектування здійснювали виключно правоохоронці без участі військових.

Начальник Національної поліції Іван Вигівський раніше заявляв, що залучення поліцейських до мобілізації негативно позначається на репутації правоохоронних органів. Водночас закон уже зараз дозволяє саме поліції затримувати та доставляти військовозобов’язаних до ТЦК.

За словами учасників розробки реформи, головна мета змін — зробити мобілізацію менш хаотичною та більш зрозумілою для суспільства. У владі також сподіваються, що поява чітких правил служби, нових контрактів та реформованої системи комплектування допоможе знизити суспільну напругу навколо мобілізації.

Втім, остаточних термінів запуску реформи наразі немає, а концепцію ще доопрацьовують Міністерство оборони, Генеральний штаб та Офіс президента. Та все ж після завершення підготовки зміни мають оформити у вигляді окремого законопроєкту, який подадуть до Верховної Ради.

Нагадаємо, що 7 травня на сайті Верховної Ради України зареєстрували законопроєкт, який має посилити відповідальність для посадовців ТЦК та ВЛК за порушення під час мобілізації. Йдеться про випадки незаконного призову, звільнення від служби або порушення процедури медичних оглядів.

Крім того, заступник глави Нацполіції та тимчасовий керівник департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич заявляв, що правоохоронці спільно з ТЦК займаються розшуком громадян, які ухиляються від військового обов’язку. За його словами, така співпраця впливає на репутацію поліції та психологічний стан самих поліцейських, однак ці заходи наразі необхідні для держави.