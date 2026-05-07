До 8 років ув'язнення: у Раді пропонують карати представників ТЦК і ВЛК за порушення мобілізації

В Україні пропонують посилити відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізації. Йдеться про випадки незаконного призову, звільнення від служби або порушення процедури медичних оглядів.

Про такі зміни 7 травня повідомила Верховна Рада України у своєму офіційному Telegram-каналі.

Зокрема, зазначається, що комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12442, який передбачає зміни до Кримінального кодексу України. В цілому, його суть полягає у тому, щоб встановити окрему кримінальну відповідальність для керівників ТЦК, а також членів і голів військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізаційних процедур і медичного відбору військовозобов’язаних.

Згідно з документом, покарання може настати у випадках, коли:

через дії посадових осіб громадянина незаконно призвали на військову службу;

безпідставно визнали непридатним;

або ж неправомірно звільнили від служби.

Окремо йдеться про порушення порядку проведення військово-лікарської експертизи, яка визначає придатність людини до служби.

Крім того, у законопроєкті пропонується доповнити Кримінальний кодекс новими статтями, які прямо визначатимуть відповідальність за такі дії. Зокрема, за умисні порушення під час медичних оглядів або призову передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. У більш серйозних випадках, якщо правопорушення вчинені в умовах воєнного стану, строк ув’язнення може становити від 3 до 8 років із додатковою забороною обіймати певні посади.

Також документ уточнює, що відповідальність стосуватиметься не лише військових службових осіб, а й членів позаштатних військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій.

Водночас у пояснювальній записці до законопроєкту пишуть, що необхідність змін пов’язана з виявленими порушеннями в роботі ТЦК та ВЛК. Серед них — випадки незаконного призову громадян, неналежного оформлення відстрочок, а також порушення процедур медичного огляду. Такі ситуації, за словами авторів ініціативи, впливають на якість комплектування Сил оборони та підривають довіру до процесу мобілізації.

Зазначається, що основна мета нововедення — забезпечити чіткі правила та відповідальність для всіх посадових осіб, які залучені до мобілізаційних процедур. Після ухвалення він набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Нагадаємо, що 6 травня у Дніпрі правоохоронці затримали посадовця ТЦК під час отримання 1500 доларів хабаря за вплив на виключення ветерана з військового обліку. За даними слідства, він організував схему системного вимагання коштів у військовозобов’язаних.

Крім того, цього ж дня стало відомо про затримання тимчасового виконувача обов’язків керівника Житомирського обласного ТЦК та СП. За даними СБУ, його викрили під час отримання неправомірної вигоди від підприємця за непроведення мобілізації його працівників.