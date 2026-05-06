Затримання керівника Житомирського ОТЦК: з'явилася реакція військових

Уранці 6 травня стало відомо про затримання тимчасового виконувача обов'язків керівника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Служба безпеки України затримала його після того, як він отримав чергову суму неправомірної вигоди від підприємця за те, що не мобілізуватиме його співробітників. Через кілька годин Житомирський ОТЦК і СП зробив заяву з цього приводу.

Терцентр поділився постом Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, в якому рішуче засуджуються будь-які прояви корупційних дій та зловживання службовим становищем.

"Порушення антикорупційного законодавства, особливо в умовах воєнного стану, несумісні з принципами честі, відповідальності, законності та військової дисципліни. Подібні дії є неприпустимими, ганебними та завдають репутаційної шкоди всій системі національної безпеки України. Оперативне командування "Північ" повністю сприяє правоохоронним органам і наголошує: жодні посади, звання чи попередні заслуги не можуть бути виправдані корупцією", — йдеться в заяві.

Відео дня

У ОК "Північ" наголосили, що кожен, хто своїми діями ганьбить честь і гідність військовослужбовця, буде притягнутий до відповідальності в установленому законом порядку.

Попри те, що офіційні органи не називають прізвища затриманого, ЗМІ пишуть, що з жовтня 2025 року посаду начальника Житомирського обласного ТЦК і СП обіймає полковник Олексій Трофименко, який до цього очолював Полтавський ОТЦК.

Він із 2014 по 2023 рік виконував бойові завдання на сході України і нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, СБУ затримала командувача логістики Повітряних сил за хабар $320 тисяч.

Також повідомлялося, що українські ТЦК отримують 2 млрд євро хабарів.