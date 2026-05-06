Начальника Житомирського ОТЦК затримали "на гарячому": у чому його підозрюють

Служба безпеки України затримала керівника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чоловік систематично вимагав з місцевого підприємця гроші за те, що ТЦК не мобілізуватиме його працівників призовного віку, стверджують у СБУ з посиланням на деталі розслідування.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що "співпраця" розпочалася після того, як бізнесмен цілком законно звернувся до посадовця ТЦК, щоб з'ясувати, як законно оформити бронювання для найманих працівників. Але отримав пропозицію — щомісяця платити за їхній "непризов".

Після отримання грошей фігурант брав у бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав "забронювати" від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також при перетині блокпостів. Ба більше, він радив попередити працівників про необхідність уникати ситуацій, які могли б привернути увагу поліції та призвести до додаткових перевірок.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини чиновника і затримали його на гарячому після отримання чергової суми хабара від "замовника".

Військовослужбовця затримали на отриманні чергового "траншу" Фото: Офіс генерального прокурора

Йому вже повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Якщо вину підозрюваного буде доведено в суді, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На момент написання матеріалу в Житомирському ОТЦК жодним чином не коментували інформацію правоохоронців.

Ані СБУ, ані Офіс генерального прокурора не називають імені затриманого, але, як пише Zahid.net, із жовтня 2025 року посаду начальника Житомирського обласного ТЦК і СП обіймає полковник Олексій Трофименко, який до цього очолював Полтавський ОТЦК.

Він з 2014 по 2023 рік виконував бойові завдання на сході України і нагороджений орденом Богдана Хмельницького

Нагадаємо, в Одеській області було відсторонено від виконання обов'язків голову Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного ТЦК. Це сталося після того, як працівники СБУ затримали військовослужбовців групи оповіщення.

Також повідомлялося, що в Києві затримали начальника ТЦК.