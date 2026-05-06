Начальника Житомирского ОТЦК задержали "на горячем": в чем его подозревают

Служба безопасности Украины задержала руководителя Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Мужчина систематически требовал с местного предпринимателя деньги за то, что ТЦК не станет мобилизовать его работников призывного возраста, утверждают в СБУ со ссылкой на детали расследования.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что "сотрудничество" началось после того, как бизнесмен вполне законно обратился к должностному лицу ТЦК, чтобы выяснить, как законно оформить бронирование для наемных работников. Но получил предложение – ежемесячно платить за их "непризыв".

После получения денег фигурант брал у бизнесмена списки персонала компаний, которых он должен был "забронировать" от проверок мобильных групп ТЦК и правоохранителей, а также при пересечении блокпостов. Более того, он советовал предупредить работников о необходимости избегать ситуаций, которые могли бы привлечь внимание полиции и привести к дополнительным проверкам.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления чиновника и задержали его на горячем после получения очередной суммы взятки от "заказчика".

Военнослужащего задержали на получении очередного "транша"

Ему уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На момент написания материала в Житомирском ОТЦК никак не комментировали информацию правоохранителей.

Ни СБУ, ни Офис генерального прокурора не называют имени задержанного, но, как пишет Zahid.net, с октября 2025 года должность начальника Житомирского областного ТЦК и СП занимает полковник Алексей Трофименко, до этого возглавлявший Полтавский ОТЦК.

Он с 2014 по 2023 год выполнял боевые задания на востоке Украины и награжден орденом Богдана Хмельницкого

Напомним, в Одесской области были отстранены от исполнения обязанностей глава Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересыпского районного ТЦК. Это произошло после того, как работники СБУ задержали военнослужащих группы оповещения.

Также сообщалось, что в Киеве задержали начальника ТЦК.