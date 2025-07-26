Требовал от уклониста $3500: в Киеве задержали начальника ТЦК

Начальник сборного пункта Киевского городского территориального центра погорел на злоупотреблении влиянием, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды

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Чиновник требовал и получил от гражданина 3 500 долларов США за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП, информируют в офисе генпрокурора.

Фигурант был задержан во время получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В рамках уголовного производства заодно проверяются другие возможные случаи злоупотребления влиянием задержанным должностным лицом или его коллегами.

Хабар Фото: Офис генпрокурора

В ТЦК в свою очередь сообщили, что должностное лицо Киевского городского ТЦК и СП было задержано на получении неправомерной выгоды 24 июля. Руководство "военкомата", как отмечается, оказывало помощь при задержании и всесторонне способствует следствию сейчас.

Напомним, в Одесской области заместителя начальника отдела районного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали за вымогательство 3 тысяч долларов взятки. Чиновник пообещал военнообязанному исключить его из базы розыска за нарушение правил учета.

Также Фокус писал, что в Сумской области правоохранители задержали сотрудницу ТЦК во время получения взятки в размере 3 000 долларов.