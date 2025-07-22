Исчезнуть из списков за $3 тысячи: заместителя ТЦК в Одессе взяли за схему с разыскиваемыми (видео)

В Одесской области заместителя начальника отдела районного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали за вымогательство 3 тысяч долларов взятки. Чиновник пообещал военнообязанному исключить его из базы розыска за нарушение правил учета.

Related video

Как сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области, заместитель начальника отдела учета мобилизационной работы одного из территориальных центров комплектования наладил схему незаконного обогащения. За вознаграждение в 3 тысячи долларов США он пообещал исключить военнообязанного, который уклонялся от воинского учета, из списка лиц, находящихся в розыске.

Деньги от клиента чиновник получал в два этапа — частями. Для передачи взятки он привлек своего подчиненного. Когда военнообязанный передал вторую часть — 2 тысячи долларов, фигуранта задержали оперативники СБУ и следователи полиции. Денежные средства были изъяты в качестве вещественных доказательств.

После фиксации всех доказательств следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством. Санкция предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу, предусмотрев возможность внесения залога в размере 1 миллион 211 тысяч 200 гривен.

Напомним, бывший сотрудник Полтавского ТЦК Александр Мацько уехал в Германию. Сейчас он критикует украинцев, которые не желают воевать на фронте.

Как сообщал Фокус, сейчас уже действует мобильный формат работы ТЦК. Каждый руководитель военкомата сам определяет, где разместить подчиненные ему подразделения.