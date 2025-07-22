Зникнути зі списків за $3 тисячі: заступника ТЦК в Одесі взяли за схему з розшукуваними (відео)

На Одещині заступника начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за вимагання 3 тисяч доларів хабара. Посадовець пообіцяв військовозобов’язаному виключити його з бази розшуку за порушення правил обліку.

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Як повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області, заступник начальника відділу обліку мобілізаційної роботи одного з територіальних центрів комплектування налагодив схему незаконного збагачення. За винагороду у 3 тисячі доларів США він пообіцяв виключити військовозобов’язаного, який ухилявся від військового обліку, зі списку осіб, що перебувають у розшуку.

Гроші від клієнта посадовець отримував у два етапи – частинами. Для передачі хабаря він залучив свого підлеглого. Коли військовозобов’язаний передав другу частину – 2 тисячі доларів, фігуранта затримали оперативники СБУ та слідчі поліції. Грошові кошти були вилучені як речові докази.

Після фіксації всіх доказів слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням. Санкція передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

Суд постановив узяти підозрюваного під варту, передбачивши можливість внесення застави у розмірі 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень.

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