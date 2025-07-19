Выехавший в Германию экс-сотрудник ТЦК отрицает, что в Украине могут мобилизовать с улицы

Александр Мацько, который уволился из армии и выехал к своей семье в Германию, уверяет, что не видел, чтобы "кого-то паковали на улице". Нежелающие воевать с РФ, по его мнению, должны покинуть Украину.

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Бывший сотрудник Полтавского ТЦК Александр Мацько критикует украинцев, которые не хотят идти воевать и находятся в админрозыске за нарушение правил воинского учета. Об этом он заявил в интервью "Суспільному".

"Недавно был пять дней в Полтаве и не слышал, чтобы кого-то паковали. Слышу как говорят: "Ой, его забрали, ой его запаковали". Приезжает полиция — а он в розыске. Человек в розыске! А эти — "бусификация". Г***доны б***дь. Чего ты не воюешь? Чего не защищаешь родину?" — задал он вопрос.

Далее экс-работник ТЦК рассуждает, что нежелающие воевать должны уехать из Украины за границу, в том числе в Россию. Но, стоит напомнить, что во время военного положения действуют особые правила выезда военнообязанных граждан за пределы страны.

"Не хочешь, переплывай Тису", — добавил он.

"Не выдержал негатива": как полтавский военком Мацько попал в Германию

При этом сам Мацько недавно уволился из ТЦК и приезжает в Украину по "волонтерским делам". Полтавский ТЦК отмечал, что он "после ранения выехал за границу и занимается волонтерством для ВСУ".

Полтавчанин служил добровольцем в батальоне спецназначения Нацгвардии "Донбасс" с 2016 года. Также он воевал в рядах 95-й бригады ВСУ. На Харьковском направлении его бронемашина военкома подорвалась на мине, рассказали в ТЦК.

"Александр не выдержал негатива от населения Полтавы, которое он защищал на фронте, и около полугода назад уволился, поскольку имел на то законные основания", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сухопутных войсках ВСУ заявляли о продолжении штрафов за нарушение правил воинского учета в Украине.

В Полтавском областном ТЦК подтверждали, что штрафов за необновление данных не будет, но мужчин будут наказывать за нарушение других правил воинского учета.