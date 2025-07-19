Штрафы остаются: украинцев после 17 июля будут наказывать за необновление данных

В Вооруженных силах Украины опровергли распространенный в публичном пространстве тезис о том, что после 17 июля ТЦК якобы потеряют право накладывать штрафы на украинцев за необновление военно-учетных данных.

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Штрафы за нарушение правил воинского учета остаются в силе, отметил в комментарии "ТСН" представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

По его словам, информация о потере территориальными центрами комплектования возможности накладывать административные наказания за нарушение правил мобилизации не имеет никаких юридических оснований и вводит общественность в заблуждение. Он отметил, что штрафы за нарушение правил воинского учета остаются в силе.

"Если человек самостоятельно прибудет в ТЦК, то у него будет возможность оплатить вдвое меньше — 8500", — уточнил военный

В ВСУ заявили, что распространение недостоверной информации об отмене штрафов может создать ложное ощущение безнаказанности среди военнообязанных, а невыполнение законодательных требований лишь увеличивает риск новой волны санкций.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники в адвокатских кругах распространилась информация о том, что согласно нормам украинского законодательства, ТЦК и СП якобы потеряли право налагать штрафы на военнообязанных нарушителей, поскольку с момента завершения срока, отведенного на обновление данных, прошел год.

В свою очередь представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин подтвердил, что штрафов за необновление данных не будет, однако людей и дальше будут наказывать, уже за нарушение других правил воинского учета.