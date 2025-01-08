3 тыс. долларов за избежание мобилизации: в Сумской области задержана сотрудница ТЦК (фото)

Правоохранители отмечают, что разоблачена схема получения неправомерной выгоды, в которой женщина была пособником. Ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В Сумской области правоохранители задержали сотрудницу территориального центра комплектования и социальной поддержки во время получения взятки в размере 3 000 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

"По данным следствия, работница ТЦК и СП организовала схему получения неправомерной выгоды в размере 3000 долларов за избежание мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицией проведены оперативные мероприятия и задокументирована передача указанной суммы. Сейчас злоумышленница задержана в процессуальном порядке, ведется следствие.

В настоящее время женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В Сумском областном ТЦК и СП на момент написания материала никак не отреагировали на сообщение полиции.

Напомним, в октябре во Львове правоохранители задержали одного из работников Сиховского РТЦК и СП города Львов во время предоставления неправомерной выгоды размером 2 тысячи долларов. Впоследствии появилась информация, что работника ТЦК подозревают в предоставлении взятки. В областном военкомате от медийщиков требовали опровергнуть информацию, поскольку "она не соответствует действительности ни в каком виде".

Позже в Одессе сотрудник ТЦК взял взятку 160 тысяч. Однако в качестве наказания он получил заметно меньший штраф