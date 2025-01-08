3 тис. доларів за уникнення мобілізації: в Сумській області затримана співробітниця ТЦК (фото)

Правоохоронці зазначають, що викрита схема отримання неправомірної вигоди, в якій жінка була пособником. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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В Сумській області правоохоронці затримали співробітницю територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час отримання хабаря в розмірі 3 000 доларів. Про це повідомили в пресслужбі поліції Сумської області.

"За даними слідства, працівниця ТЦК та СП організувала схему отримання неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів за уникнення мобілізації до лав Збройних Сил України", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцією проведені оперативні заходи та задокументована передача вказаної суми. Наразі зловмисниця затримана в процесуальному порядку, триває слідство.

На даний час жінці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В Сумському обласному ТЦК та СП на момент написання матеріалу ніяк не відреагували на повідомлення поліції.

Нагадаємо, в жовтні у Львові правоохоронці затримали одного з працівників Сихівського РТЦК та СП міста Львів під час надання неправомірної вигоди розміром 2 тисячі доларів. Згодом з'явилась інформація, що працівника ТЦК підозрюють у наданні хабаря. В обласному військкоматі від медійників вимагали спростувати інформацію, оскільки "вона не відповідає дійсності в жодному вигляді".

Пізніше в Одесі співробітник ТЦК взяв хабар 160 тисяч. Однак в якості покарання він отримав помітно менший штраф.