Вимагав від ухилянта $3500: у Києві затримали начальника ТЦК

Начальник збірного пункту Київського міського територіального центру погорів на зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди

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Посадовець вимагав та отримав від громадянина 3 500 доларів США за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП, інформують в офісі генпрокурора.

Фігуранта було затримано під час одержання неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Затриманому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами.

Хабар Фото: Офіс генпрокурора

У ТЦК своєю чергою повідомили, що посадову особу Київського міського ТЦК та СП було затримано на отриманні неправомірної вигоди 24 липня. Керівництво "військкомату", як наголошується, надавало допомогу під час затримання та всебічно сприяє слідству зараз.

Нагадаємо, на Одещині заступника начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за вимагання 3 тисяч доларів хабаря. Посадовець пообіцяв військовозобов’язаному виключити його з бази розшуку за порушення правил обліку.

Також Фокус писав, що в Сумській області правоохоронці затримали співробітницю ТЦК під час отримання хабаря в розмірі 3 000 доларів.