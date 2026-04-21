В Одессе отстранили двух глав ТЦК: в ВСУ подтвердили задержание военных работниками СБУ

В Одесской области были отстранены от исполнения обязанностей глава Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересыпского районного ТЦК. Это произошло после того, как работники СБУ задержали военнослужащих группы оповещения.

В то же время пока не было подтверждено, что именно стало причиной задержания военных. О факте отстранения сообщили в Сухопутных силах Украины.

В первой версии поста говорилось, что сотрудники СБУ задержали военных за совершение уголовного преступления по статье разбой. В ней также говорилось, что группа оповещения задержала гражданского и посадила его в автомобиль. Во время пребывания мужчины в авто, у него похитили 30 тысяч долларов и высадили из автомобиля.

Во время задержания было применено оружие из-за отказа остановить авто. Первая группа задержана на ул. Балковская. Вторая — в районе Пересыпского моста.

В то же время впоследствии детали задержания и возможная статья были удалены из поста.

Первая версия поста Фото: РБК-Украина

"Решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранены от исполнения служебных обязанностей. Также, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины поручено провести служебное расследование по данному факту", — говорится в посте.

В то же время в ВСУ напомнили, что любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия являются недопустимыми и должны получить соответствующую правовую оценку.

Задержание военных ТЦК в Одессе — что известно

21 апреля в Одессе сотрудники СБУ задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП. Во время спецоперации возникла стрельба, на место происшествия выезжало руководство областного ТЦК. По данным "Суспільного" и источников в СБУ, задержаны восемь представителей Пересипского ТЦК, которых подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов. В ТЦК подтвердили сам факт задержания, однако причины инцидента официально не уточняют. В медиа также сообщается, что во время операции могла быть погоня и стрельба, а во время обысков у фигурантов якобы обнаружили наличные и предметы, похожие на оружие. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

После этого в Одесском ТЦК заявили, что заинтересованы в максимально открытом и объективном расследовании. Там также отметили, что любые нарушения закона со стороны военнослужащих недопустимы.