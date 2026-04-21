В Одесі відсторонили двох голів ТЦК: у ЗСУ підтвердили затримання військових працівниками СБУ

В Одеській області було відсторонено від виконання обов'язків очільника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного ТЦК. Це сталося після того, як працівники СБУ затримали військовослужбовців групи оповіщення.

Водночас наразі не було підтверджено, що саме стало причиною затримання військових. Про факт відсторонення повідомили у Сухопутних силах України.

У першій версії посту йшлося, що працівники СБУ затримали військових за скоєння кримінального правопорушення за статтею розбій. У ній також йшлося, що група оповіщення затримала цивільного та посадила його в автомобіль. Під час перебування чоловіка в авто, у нього викрали 30 тисяч доларів та висадили з автомобіля.

Під час затримання було застосовувано зброю через відмову зупинити авто. Перша група затримана на вул. Балківська. Друга — в районі Пересипського мосту.

Водночас згодом деталі затримання та можлива стаття були видалені з посту.

Перша версія поста Фото: РБК-Україна

"Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків. Також, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України доручено провести службове розслідування за даним фактом", — йдеться в пості.

Водончас у ЗСУ нагадали, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку.

Затримання військових ТЦК в Одесі — що відомо

21 квітня в Одесі співробітники СБУ затримали військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП. Під час спецоперації виникла стрілянина, на місце події виїжджало керівництво обласного ТЦК. За даними "Суспільного" та джерел у СБУ, затримано вісьмох представників Пересипського ТЦК, яких підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів. У ТЦК підтвердили сам факт затримання, однак причини інциденту офіційно не уточнюють. У медіа також повідомляється, що під час операції могла бути погоня та стрілянина, а під час обшуків у фігурантів нібито виявили готівку та предмети, схожі на зброю. Наразі всі обставини події встановлюються.

Після цього в Одеському ТЦК заявили, що зацікавлені у максимально відкритому та об’єктивному розслідуванні. Там також наголосили, що будь-які порушення закону з боку військовослужбовців є неприпустимими.