"Ми зацікавлені у повній прозорості": у ТЦК відреагували на затримання військових в Одесі

В Одесі правоохоронці затримали вісьмох військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП, а також дільничного поліцейського. Зокрема, їх підозрюють у можливому вимаганні великої суми грошей.

Як повідомили в дописі на офіційній сторінці Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook 21 квітня, наразі підтверджено факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеси правоохоронними органами. У відомстві зазначили, що керівництво обласного центру комплектування повністю взаємодіє зі слідчими та сприяє встановленню всіх обставин інциденту.

Публікація Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook

В установі підкреслили, що зацікавлені у максимально відкритому та об’єктивному розслідуванні. Там також наголосили, що будь-які порушення закону з боку військовослужбовців є неприпустимими, а очищення структури від осіб, які шкодять її репутації, залишається одним із ключових пріоритетів.

"Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом", — йдеться в дописі.

Окремо в ТЦК закликали громадян та представників медіа не робити поспішних висновків і не поширювати неперевірені дані. Додаткову інформацію пообіцяли надати після уточнення всіх офіційних деталей.

В Одесі працівники СБУ затримали військових ТЦК — що відомо

Нагадаємо, що 21 квітня в Одесі співробітники СБУ затримали військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП. Під час спецоперації виникла стрілянина, на місце події виїжджало керівництво обласного ТЦК. За даними "Суспільного" та джерел у СБУ, затримано вісьмох представників Пересипського ТЦК, яких підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів. У ТЦК підтвердили сам факт затримання, однак причини інциденту офіційно не уточнюють. У медіа також повідомляється, що під час операції могла бути погоня та стрілянина, а під час обшуків у фігурантів нібито виявили готівку та предмети, схожі на зброю. Наразі всі обставини події встановлюються.

