В Одесі працівники СБУ затримали співробітників ТЦК: була погоня та стрілянина (відео)

В Одесі працівники СБУ затримали військових одного з районних територіальних центрів комплектування. Під час затримання була стрілянина.

На місце події виїхало керівництво Одеського ОТЦК та СП для зʼясування деталей. Цю інформацію підтвердили "Суспільному" в коментарі ТЦК.

Спочатку інформація про затримання з'явилася у Telegram-каналах. На опублікованих відео було видно погоню та стрілянину.

За даними "Суспільного", було затримано вісьмох представників Пересипського ТЦК. За даними джерел видання в СБУ, вони вимагали 50 тисяч доларів.

У коментарі "ТСН" у ТЦК повідомили, що не знають причин затримання їхніх військовослужбовців.

Водночас Одеське видання "Думская" повідомляє більше деталей. За їхніми даними, затриманими виявилися співробітники Пересипського РТЦК. Вони нібито затягли чоловіка, що мав офіційне бронюання, в бус, та зі зброєю вимагали в нього хабар — 30 тисяч доларів.

"Вони дійсно мали намір застосувати кастети та побити людину, але СБУ вчасно прийняли їх", — розповів співрозмовник видання.

Під час обшуків, за даними ЗМІ, у військових були виявлені кастети, біти та гроші.

Перед цим нібито воєнкоми на двох бусах також влаштували розборки між собою на Михайлівській площі.

Офіційно в СБУ не коментували затримання. Про причини затримання офіційно також невідомо.

Нагадаємо раніше у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким передбачено зміна правила для роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, пропонується запровадити обов'язкову ідентифікацію військовослужбовців ТЦК — нагрудні жетони з індивідуальними номерами.

15 квітня у Львові стався конфлікт за участі представників територіального центру комплектування — кілька жінок намагалися перешкодити мобілізації чоловіка та вдавалися до фізичного спротиву.

До цього Фокус писав, що в Україні сформувався масштабний тіньовий ринок навколо мобілізації, де "послуги" з уникнення призову можуть коштувати від кількох сотень до десятків тисяч доларів. Загалом, ціни залежать від етапу контакту з системою — від простого оновлення даних до повного "пакета" з виключенням з обліку та виїздом за кордон.

Ба більше, нардеп Георгій Мазурашу розповідав, що в Україні зафіксовані випадки, коли військові ТЦК вимагають гроші з військовозобов’язаних за звільнення з автобусів, територіальних центрів комплектування або навчальних центрів. За його словами, ці "послуги" оцінюються від 5 тисяч доларів і вище.