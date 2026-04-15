У Львові сталася сутичка між військовими та жінками: з'явилася реакція обласного ТЦК

У Львові стався конфлікт за участі представників територіального центру комплектування — кілька жінок намагалися перешкодити мобілізації чоловіка та вдавалися до фізичного спротиву. Інцидент відбувся під час перевірки військового обліку та завершився доставленням чоловіка до ТЦК.

Як пишуть на сторінці у Facebook Львівського обласного ТЦК та СП 15 квітня, подія сталася на вулиці Володимира Великого. За інформацією військових, чоловік, який порушив правила військового обліку, намагався уникнути виконання обов’язку щодо мобілізації. Під час спроби його затримання кілька жінок втрутилися в ситуацію, вступивши у сутичку з представниками ТЦК та правоохоронцями, чим, за оцінкою установи, перешкоджали проведенню мобілізаційних заходів.

Публікація Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook

У повідомленні ТЦК наголошується, що забезпечення комплектування Сил оборони залишається критично важливим завданням на тлі триваючої війни з Росією. Там також підкреслили, що саме завдяки українським військовим вдалося зупинити поширення насильства, подібного до подій у Бучі, Ірпені та Ізюмі, і запобігти його повторенню в інших регіонах країни.

"У 2022 році, розуміючи, що потрібно виконувати свій обов’язок щодо захисту власної держави, в ЗСУ прийшло багато добровольців. Це дозволяло укомплектувати армію, зупинити ворога і звільнити частину окупованих територій. Сьогодні добровольців значно менше. З різних причин, але деякі громадяни ухиляються від виконання свого обов’язку.

Чи означає це, що держава впаде під тиском російської армії і дозволить повторяти російські військові злочини й на решті території? Ні. І щоб цього не сталося, армію продовжуватимуть укомплектовувати й надалі", — йдеться в дописі.

Попри спротив, чоловіка зрештою доставили до територіального центру комплектування. У ТЦК зазначили, що після проходження військово-лікарської комісії він може бути направлений до навчального центру для проходження підготовки. Водночас у ТЦК подякували громадянам, які, за їх словами, усвідомлюють необхідність мобілізації та демонструють відповідальну позицію.

"Врешті порушник військового обліку таки був доставлений до ТЦК. Цілком можливо, що після ВЛК, він відправиться у навчальний центр, щоб отримати навики щодо захисту власної Батьківщини. Аби "свідомі" громадянки, які цьому протидіяли, продовжували залишатися у безпеці, і щоб у Львові не повторилися жахіття Бучі чи Ізюму", — зауважили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Висловлюємо вдячність громадянам, які розуміють причинно-наслідкові зв’язки у цій війні і проявляють гідну та зважену позицію.

Раніше того ж дня місцевий Telegram-канал "Львівич" оприлюднив відео інциденту. На записі видно, як жінки намагаються завадити діям військових, захищаючи чоловіка. Наприкінці відео одній із учасниць подій, ймовірно, стало зле.

Скриншот з відео сутички жінок із військовими ТЦК

Нагадаємо, що у Луцьку група підлітків намагалася перешкодити мобілізаційним заходам, які проводили військові місцевого ТЦК у центрі міста. Під час перевірки двох чоловіків призовного віку один із них надав документи про відстрочку, тоді як інший спробував утекти, ігноруючи вимоги військових. У цей момент до військовослужбовців підбігли підлітки, які почали агресивно заважати їхній роботі та, за даними ТЦК, завдавали ударів. Згодом чоловіка, який намагався втекти, доставили до центру комплектування для уточнення даних і проходження військово-лікарської комісії.

Крмі того, на почакту квітня у Харкові стався напад на військовослужбовця під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних. Внаслідок інциденту постраждалий отримав поранення та був госпіталізований.