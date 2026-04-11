У Луцьку група підлітків напала на військових ТЦК: що відомо про інцидент

У Луцьку юнаки намагалася зашкодити мобілізаційним заходам, які проводили у центрі міста військові місцевого ТЦК. Нападників вже розшукують правоохоронні органи.

У суботу, 11 квітня, у центрі Луцька на вулиці Лесі Українки стався інцидент між цивільними громадянами та військовослужбовцями територіального центру комплектації. Відео сутички публікує телеграм-канал "Захід Головне".

Ролик починається з бійки між людьми у військовій формі з закритими обличчями та декількома громадянами. Цивільним вдається звільнитися, але військові наздоганяють втікачів.

Ще один випадок "лагідної мобілізації", — йдеться на каналі у підписі під відео.

Бійка з військовими у Луцьку: позиція ТЦК

У ТЦК наголошують, що під час проведення заходів оповіщення, військовослужбовці ТЦК та СП виявили двох громадян призовного віку, один з яких надав документи, що підтверджують право на відстрочку від призову. Натомість інший намагався втекти, не реагуючи на законні вимоги.

Під час зазначених подій до військовослужбовців ТЦК та СП підбігла група малолітніх осіб, які у агресивній формі намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків, завдаючи ударів. Через це військовослужбовці, як йдеться у повідомленні, були змушені припинити агресивну поведінку.

Водночас повідомляється, що житель Вінниці, якого намагалися "захистити" малолітні особи, є придатним до військової служби та підлягає призову. Громадянина доставлено до ТЦК та СП задля актуалізації військово-облікових даних та проходження ВЛК.

Нападників же на групу оповіщення розшукують правоохоронні органи.

Перешкоджання законній діяльності військовослужбовців, незалежно від віку, тягнуть за собою кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України, підкреслили у ТЦК.

На момент виходу матеріалу поліція Волинської області інцидент не коментувала.

Нагадаємо, у лютому в Луцьку невідомий чоловік кілька разів вистрілив у бік військовослужбовців територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Невдовзі після стрілянини нападника було знешкоджено.

Також Фокус писав, що у березні під час проведення заходів з оповіщення мешканці села Горянівка Луцького району Волинської області заблокували автомобіль із військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Люди поводилися агресивно, намагалися силою витягнути військових з автівки.