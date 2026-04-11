В Луцке группа подростков напала на военных ТЦК: что известно об инциденте
В Луцке юноши пыталась помешать мобилизационным мероприятиям, которые проводили в центре города военные местного ТЦК. Нападавших уже разыскивают правоохранительные органы.
В субботу, 11 апреля, в центре Луцка на улице Леси Украинки произошел инцидент между гражданскими лицами и военнослужащими территориального центра комплектации. Видео столкновения публикует телеграмм-канал "Захід Головне".
Ролик начинается с драки между людьми в военной форме с закрытыми лицами и несколькими гражданами. Гражданским удается освободиться, но военные догоняют беглецов.
Еще один случай "мягкой мобилизации", — говорится на канале в подписи под видео.
Драка с военными в Луцке: позиция ТЦК
В ТЦК отмечают, что во время проведения мероприятий оповещения, военнослужащие ТЦК и СП обнаружили двух граждан призывного возраста, один из которых предоставил документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва. Однако другой пытался убежать, не реагируя на законные требования.
Во время указанных событий к военнослужащим ТЦК и СП подбежала группа малолетних лиц, которые в агрессивной форме пытались помешать выполнению служебных обязанностей, нанося удары. Из-за этого военнослужащие, как говорится в сообщении, были вынуждены прекратить агрессивное поведение.
В то же время сообщается, что житель Винницы, которого пытались "защитить" малолетние лица, является пригодным к военной службе и подлежит призыву. Гражданин доставлен в ТЦК и СП для актуализации военно-учетных данных и прохождения ВВК.
Нападавших же на группу оповещения разыскивают правоохранительные органы.
Препятствование законной деятельности военнослужащих, независимо от возраста, влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Украины, подчеркнули в ТЦК.
На момент выхода материала полиция Волынской области инцидент не комментировала.
Напомним, в феврале в Луцке неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сторону военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Вскоре после стрельбы нападающий был обезврежен.
Также Фокус писал, что в марте во время проведения мероприятий по оповещению жители села Горяновка Луцкого района Волынской области заблокировали автомобиль с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки. Люди вели себя агрессивно, пытались силой вытащить военных из машины.