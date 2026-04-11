В Луцке группа подростков напала на военных ТЦК: что известно об инциденте

В Луцке юноши пыталась помешать мобилизационным мероприятиям, которые проводили в центре города военные местного ТЦК. Нападавших уже разыскивают правоохранительные органы.

В субботу, 11 апреля, в центре Луцка на улице Леси Украинки произошел инцидент между гражданскими лицами и военнослужащими территориального центра комплектации. Видео столкновения публикует телеграмм-канал "Захід Головне".

Ролик начинается с драки между людьми в военной форме с закрытыми лицами и несколькими гражданами. Гражданским удается освободиться, но военные догоняют беглецов.

Инцидент в Луцке

Еще один случай "мягкой мобилизации", — говорится на канале в подписи под видео.

Драка с военными в Луцке: позиция ТЦК

В ТЦК отмечают, что во время проведения мероприятий оповещения, военнослужащие ТЦК и СП обнаружили двух граждан призывного возраста, один из которых предоставил документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва. Однако другой пытался убежать, не реагируя на законные требования.

Сообщение луцкого ТЦК

Во время указанных событий к военнослужащим ТЦК и СП подбежала группа малолетних лиц, которые в агрессивной форме пытались помешать выполнению служебных обязанностей, нанося удары. Из-за этого военнослужащие, как говорится в сообщении, были вынуждены прекратить агрессивное поведение.

В то же время сообщается, что житель Винницы, которого пытались "защитить" малолетние лица, является пригодным к военной службе и подлежит призыву. Гражданин доставлен в ТЦК и СП для актуализации военно-учетных данных и прохождения ВВК.

Нападавших же на группу оповещения разыскивают правоохранительные органы.

Препятствование законной деятельности военнослужащих, независимо от возраста, влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Украины, подчеркнули в ТЦК.

На момент выхода материала полиция Волынской области инцидент не комментировала.

Напомним, в феврале в Луцке неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сторону военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Вскоре после стрельбы нападающий был обезврежен.

Также Фокус писал, что в марте во время проведения мероприятий по оповещению жители села Горяновка Луцкого района Волынской области заблокировали автомобиль с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки. Люди вели себя агрессивно, пытались силой вытащить военных из машины.