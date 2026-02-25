В Луцке мужчина стрелял в военнослужащих ТЦК: его обезвредили, детали

В день четвертой годовщины полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в Луцке неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сторону военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Вскоре после стрельбы нападающий был обезврежен, сообщила пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП.

Инцидент с применением оружия произошел во время проведения мероприятий оповещения.

"Благодаря быстрым и слаженным действиям военнослужащих нападающий был обезврежен, оружие изъято и передано работникам полиции", — говорится в сообщении.

В Волынском ТЦК и СП уточнили, что никто из военных не пострадал.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Пост Волынского ТЦК и СП Фото: Скриншот

Напомним, вечером 24 февраля в Кривом Роге произошла стрельба с участием двух мужчин и военнослужащих ТЦК и СП.

В этот же день Владимир Зеленский признал, что в Украине есть проблема с ТЦК и СП, хотя он и считает масштаб проблемы преувеличенным.